2. Tennis-Bundesliga Topspiel mit Handikap für Blau-Weiß Neuss in Köln

Schon vor dem ersten Spieltag hatte Abraam Savvidis die Parole ausgegeben: „Die ersten drei Spiele gewinnen und dann volle Kajüte in Köln!“ Nun. Die vom Vorsitzenden und Sponsor des Tennis-Zweitligisten TC BW Neuss geforderte weiße Weste hat sich die Mannschaft der Teamchefs Marius Zay und Clinton Thomson mit den Erfolgen gegen den TTC SSC Berlin (5:4), LTTC RW Berlin (6:3) und den Suchsdorfer SV (8:1) bewahrt, doch an der nötigen Manpower könnte es den Gästen am Samstag (11 Uhr, Tennisanlage am Olympiaweg in Köln-Müngersdorf) fehlen.