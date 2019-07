Tennis : Blau-Weiss ändert noch nicht sein Saisonziel

Neuss Tennis-Zweitligist TC Blau-Weiss Neuss bleibt nach dem 6:3 über den Wilhelmshavener THC auch im dritten Spiel ungeschlagen.

Zumal sich am Freitag (2. August, 13 Uhr) der bislang sieglose Tabellenletzte Bielefelder TTC an der Jahnstraße vorstellt. Doch genau diese Freitagspiele – am 9. und 16. August stehen zwei weitere für die Blau-Weissen auf dem Programm – liegen dem Neusser Teamchef schwer im Magen. Weil die meisten seiner Spieler in dieser Woche wieder bei einem Turnier unterwegs sind, „weißt du nie, welche Mannschaft du zusammen kriegst,“ sagt Zay. Erschwert wird das Unterfangen noch dadurch, dass im Gegensatz zur Bundesliga im Unterhaus sechs Einzel und drei Doppel zu bestücken sind.

Und weil Aufsteiger TC Bredeney Essen wie erwartet überlegen seine Kreise zieht – bislang 7:2 über Club an der Alster, 9:0 beim TC Iserlohn und 7:2 beim Bremer TC – nehmen sie an der Jahnstraße das Wort direkter Wiederaufstieg auch nicht in den Mund. Zumal, siehe oben, Blau-Weiss auch noch an einem Freitag (dem 16. August) in Bredeney auflaufen muss. Bis dahin möchte Zay „so viele Matchpunkte mitnehmen wie möglich“. Am Freitag, nachdem seine Schützlinge bei BW Berlin bereits nach den Einzeln uneinholbar mit 5:1 geführt hatten, gelang das mit drei gewonnenen Doppeln, was in der Endabrechnung ein 8:1 bedeutete. Am Sonntag folgte vor heimischem, nicht allzu zahlreich erschienenen Publikum ein 6:3 über den Wilhelmshavener THC. „Schade“, sagt Zay mit Blick auf den geringen Zuschauerzuspruch, „denn die Matches waren wirklich sehenswert.“