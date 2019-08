Tennis : BW Neuss gewinnt Wettlauf mit der Zeit

Vor dem Match noch gut gelaunt: Emil Ruusuvuori und Dietmar Skaliks (v.r.). Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im heraufziehenden Unwetter holt Tennis-Zweitligist den entscheidenden Punkt gegen Bielefelder TTC.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Da ist der TC Blau-Weiss Neuss noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen am vierten Spieltag der Zweiten Tennis-Bundesliga. Und das gleich in doppelter Hinsicht: Denn im Freitagmatch gegen den bislang sieglosen Bielefelder TTC drohte nicht nur die erste Niederlage, sondern auch die „Verlängerung“ mit einem eventuellen Umzug in die Halle. Schließlich zogen, während die Doppel sich auf den Aschenplätzen an der Jahnstraße sich einspielten, immer dunklere Wolken am Himmel auf.

Doch alle drei Doppel wurden noch rechtzeitig fertig, obwohl zwei von ihnen erst im Champions-Tiebreak entschieden wurden. Am Ende behielten die Gastgeber mit 5:4 die Oberhand und bleiben damit alleiniger und punktgleicher Verfolger von Aufstiegsfavorit TC Bredeney Essen, der den LTTC RW Berlin mit einer 0:9-Packung nach Hause schickte.

„Das war höllisch eng,“ atmete BW-Teamchef Marius Zay um 19 Uhr tief durch, nachdem Maxime Tchoutakian und Clinton Thomson mit einem 6:1, 4:6, 10:7 gegen Matthias Wunder und Maximilian Wildeden entscheidenden fünften Punkt unter Dach und Fach gebracht hatten. Zuvor hatten Botic van de Zandschulp und Julian Cagnina die Gastgeber mit einem schnellen 6:1, 6:1 über Jannik Rother und Kevin Kaczynski für die Neusser Führung gesorgt, die Louis Weßels/Valentin Günther mit ihrem 2:6, 7:6, 10:7 über Emil Ruusuvuori/Matteo Martineau ausglichen.

So viel Spannung war entstanden, weil die Blau-Weissen im Gegensatz zu den voraufgegangenen Matches nur drei Einzel für sich entschieden. Der Zweitliga-Einstand von Emil Ruusuvuori – der Fine unterlag im Spitzeneinzel Louis Weßels mit 6:4, 3:6, 8:10 – ging dabei ebenso in die Hose wie der von Matteo Martineau (2:6, 4:6 gegen Valentin Günther) und Maxime Tchoutakian (6:1, 4:6, 5:10). Anpassungsschwierigkeiten seiner Neulinge wollte Zay nicht dafür verantwortlich machen, „dass zwei Spiele im Champions-Tiebreak verloren gehen, kann immer mal passieren.“ Dass es gegen die mit sechs deutschen Spielern angetretenen Bielefelder überhaupt zu einem 3:3-Zwischenstand reichte, hatten die Neusser „Spielertrainer“ Clinton Thomson zu verdanken. Für den angeschlagenen Niels Lootsma ins Aufgebot gerückt, spielte er gegen den jungen Jonas Erdmann seine ganze Erfahrung aus und gewann 6:2, 6:2. „Er hat wirklich gut gespielt“, lobte Marius Zay seinen Gespannmann in der Teamleitung. Die anderen beiden Punkte steuerten der zuverlässige Julian Cagnina (6:2, 6:1 über Jannik Rother) und Botic van den Zandschulp bei, der sich gegen Matthias Wunner mit 6:4, 6:2 durchsetzte.