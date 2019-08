Tennis : Blau-Weiss peilt Sieg Nummer vier an

Will weiter fleißig für Blau-Weiss punkten: Julian Cagnina. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Tennis-Zweitligist BW Neuss erwartet am Freitag ab 13 Uhr den Bielefelder TTC an der Jahnstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So ist das in der Tennis-Bundesliga, egal ob in der Ersten oder Zweiten: Kaum haben sich die (wenigen) Fans an Namen und Gesichter gewöhnt, schon müssen sie sich auf neue einstellen. Der TC Blau-Weiss Neuss jedenfalls bietet im vierten Match der Zweitliga-Saison am heutigen Freitag ab 13 Uhr auf heimischer Asche an der Jahnstraße drei Spieler auf, die überhaupt noch nie für die Blau-Weissen gespielt haben.

Von denen dürfte der Finne Emil Ruusuvuori der interessanteste sein. Der 20-Jährige gilt als größtes Talent seines Landes und wird vom ehemaligen Weltklassespieler Jarko Nieminen trainiert. Auf Rang 293 der aktuellen Weltrangliste ist Ruusuvuori der am höchsten notierte der ohnehin nur vier Finnen, die an ATP-Turnieren teilnehmen – was ihm im blau-weissen Aufgebot für Freitag die Spitzenposition beschert. Geht es nach den aktuellen Rankings, müsste an Position zwei der französische Neuzugang Matteo Martineau (ATP 436) auflaufen, Botic van de Zandschulp, Neuzugang Maxime Tchoutakian (Frankreich), Julian Cagnina und Niels Lootsma komplettieren das Team.

Wobei der Einsatz von Lootsma, der am Sonntag beim 6:3-Sieg über den Wilhelmshavener THC im Einzel wegen Verletzung aufgab, noch fraglich ist. „Wir werden ihn testen. Sollte er nicht spielen können, halten sich Clinton Thomson oder ich selbst für einen Einsatz bereit,“ sagt Teamchef Marius Zay, „so ein bisschen Tennisspielen können wir ja auch noch.“

Dessen ungeachtet ist für ihn das Ziel klar: „Wir wollen gewinnen, dann sind wir in Sachen Klassenerhalt endgültig auf der sicheren Seite.“ Wobei er allerdings damit rechnet, dass die mit drei Niederlagen in die Saison gestarteten Gäste „ein starkes Team aufbieten werden. Wenn die nicht absteigen wollen, müssen die Bielefelder langsam anfangen zu punkten.“