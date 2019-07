Tennis : BW Neuss startet mit einem Sieg

Neuss 2. Tennis-Bundesliga: Vier Einzel und zwei Doppel bescheren 6:3 über Bremer TC.

Der TC Blau-Weiss Neuss hat seinen ersten Sieg nach dem Abstieg aus der Tennis-Bundesliga unter Dach und Fach. Vor laut offiziellem Spielbericht 267 Zuschauern an der heimischen Jahnstraße setzten sich die Neusser am ersten Spieltag der Zweiten Liga mit 6:3 gegen den Bremer TC durch und haben damit den ersten Schritt in Richtung auf ihr Saisonziel, den möglichst frühzeitigen Klassenerhalt im Unterhaus, gemacht.

Start in die neue Saison : „Bitterer Auftakt“ in der Tennis-Bundesliga

Weil die Bremer in Sergio Martos Gornes (Spanien) und Yannick Ebbinghaus (Niederlande) zwei Doppelspezialisten mitgebracht hatten, war Zay am Ende „heilfroh, dass wir das Ding gewonnen haben.“ Dafür sorgten die Doppel Martineau/Barranco Cosano mit 6:4, 6:4 über Esteve Lobata/Gornes sowie Hampel/Lootsma (6:3, 7:5 gegen Ebbinghaus/van der Linden). Am Freitag (13 Uhr) geht es weiter mit dem Auswärtsspiel beim TC Blau-Weiss Berlin, der sich zum Auftakt mit 5:4 gegen den Bielefelder TTC durchsetzte. Aufstiegsfavorit TC Bredeney Essen bezwang den Club an der Alster mit 7:2, TC Iserlohn schlug Wilhelmnshavener THC mit 7:2.