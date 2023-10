2. Basketball-Bundesliga Auf den Transfer-Coup folgt beeindruckender Kantersieg

Ein Wechselbad der Gefühle, dem Trainer Björn Weber äußerlich mit überraschender Nüchternheit begegnete. Seine Erklärung: „Wir sind halt eine ganz junge Mannschaft. Diese Berg- und Talfahrten wird es in dieser Saison darum wohl noch häufiger geben.“ Dass seine Schützlinge gegen die Gäste aus dem Ruhrgebiet diesmal auf dem Gipfel standen, lag sicher auch an einem Transfer-Coup vor der Partie: 2:20 Minuten vor dem Ende des ersten Viertels, in dem die Tigers nach furiosem Beginn (9:1/4. Minute) gerade etwas ins Straucheln geraten waren, brachte Weber in Olivia Nash eine auf diesem Niveau seit Jahren dominierende Importspielerin. In der vergangenen Saison hatte die 1,85 Meter große US-Amerikanerin im Trikot der Bender Baskets Grünberg mit 18 Punkten und 13,5 Rebounds im Schnitt ein Double-Double aufgelegt. Am 67:58-Sieg der Hessinnen im Januar in Neuss war sie mit 19 Punkten und 13 Rebounds beteiligt gewesen.