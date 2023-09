2. Hockey-Bundesliga Start mit Handikap für den HTC Schwarz-Weiß Neuss

In diesem Teich hatten auch die Neusser gefischt, dabei, so Busse indes feststellen müssen, „dass es von Jahr zu Jahr schwieriger und teurer wird, an neue Spieler zu kommen.“ Schwarz-Weiß nutzte darum über Vitali Shevchuk seine frischen Kontakt in die Ukraine und wurde fündig: Volodymyr Zhmereniuk könnte helfen, die Probleme in der Abwehr zu beheben, ist der Coach überzeugt. „Er würde schon reinpassen.“ Aber ob der Nationalspieler, der mit der Ukraine wie Vitali Shevchuk noch aufs Ticket für die Olympischen Spiele hofft, bereits in der Hinrunde für Neuss spielt, steht noch in den Sternen.