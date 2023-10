2. Hockey-Bundesliga SW Neuss sieht sich gegen Marienburg in der Pflicht

Wenn die seit Jahren vom Ex-Neusser Simon Starck trainierten Jungs aus dem Kölner Villenvorort am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) im Stadion an der Jahnstraße auflaufen, tun sie das zum ersten Mal seit dem Aufstieg 2019 nicht als Abstiegskandidat. Gegen die Kellerkinder Aachener HC (3:1) und DHC Hannover (4:1) erledigte der MSC seine Hausaufgaben, dazu kamen mit zwei Punkten belohnte Bonussiege im Penalty Shootout gegen Klipper Hamburg (4:3) und bei Blau-Weiß Köln (6:4). Die happigen Niederlagen gegen Flottbek (0:7) und DSD Düsseldorf (1:5) ließen sich darum locker verschmerzen. „Die spielen halt ihren gewohnten Stiefel runter“, sagt HTC-Trainer Matthias Gräber, der sich noch gut an die bislang letzte Auseinandersetzung in der vergangenen Saison erinnern kann: „Wir haben zehn Strafecken, Marienburg nur eine – und die ist drin. Wir gewinnen das Spiel am Ende knapp mit 2:1, weil Finn LangHeinrich zweimal per Strafecke trifft.“ Doch mit unproduktivem Gequatsche mag er sich im Vorfeld der Partie erst gar nicht aufhalten. Seine Vorgabe ist klar: „Wenn du wie wir um Platz eins und zwei mitspielen willst, muss du diese Mannschaft schlagen, tut mir leid.“