Hockey : HTC SW Neuss löst auch die zweite Pflichtaufgabe

Neuss Pflichtaufgaben gelöst, für das Spitzenspiel am Samstag um 15.30 Uhr beim Großflottbeker THGC gerüstet: Auf diesen Nenner lässt sich das Hockey-Wochenende aus Sicht des HTC Schwarz-Weiß Neuss in der zweiten Bundesliga bringen.

„Wir hätten auch noch höher gewinnen können“, meinte Spielertrainer Matthias Gräber, war aber auch so zufrieden: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: Sechs Punkte geholt und damit die Voraussetzungen für ein echtes Gipfeltreffen geschaffen.“ Beim Kellerkind in Mülheim gingen die Schwarz-Weißen durch einen Nachschuss von Ivo Otto im Anschluss an die erste kurze Ecke in Führung, die Sibtain Rhazar durch einen Konter bis zur Halbzeit auf 2:0 ausbaute. „Kurz vor der Pause wurde es ein bisschen chaotisch, aber wir haben diese Phase unbeschadet überstanden,“ sagte Gräber, der einen weiterhin überlegegen HTC Schwarz-Weiß sah, der allerdings im zweiten Durchgang etliche Tormöglichkeiten ungenutzt ließ.