2. Hockey-Bundesliga Hamburg-Trip von Schwarz-Weiß mit ganz viel Drama

Richtig sauer waren die Gäste nach dem Schlusspfiff in Flottbek, und zwar auf die Schiedsrichter Andreas Knechten (Mülheim) und Hendrik Völker (Düsseldorf). Die waren nämlich in der Schlussphase des bis dahin recht ereignislosen Topspiels in den Mittelpunkt gerückt. Fühlten sich die Neusser schon nach der Zwei-Minuten-Strafe gegen Carsten Merge (55.) und dem anschließenden Treffer von Tobias Schnepel (56.) ungerecht behandelt, so brachten sie die letzten Sekunden des nun hitzigen Duells auf die Palme: Nach der Grünen Karte für Flottbeks Maximilian Baumgardt (59.) erspielten sie sich mit einer Strafecke die große Chance, im bei erfolgreichem Abschluss fälligen Penalty-Schießen (Shoot-Out) sogar noch zwei Punkte einzubringen. Und Tim Hirt setzte das Spielgerät im Nachschuss auch tatsächlich ins Tor. Warum die Unparteiischen dann aber nach eingehender Beratung zu dem Schluss kamen, dass der Schütze Finn LangHeinrich den Ball nach der Hereingabe regelwiddrig innerhalb des Schusskreises gestoppt habe, vermochte HTC-Trainer Matthias Gräber nicht nachzuvollziehen. „Das ist unfassbar!“ Die in der Tat krasse Fehlentscheidung belegt auch das Spielvideo, auf dem zu sehen ist, dass der Ball die Linie vor dem Schuss klar überschritten hatte. Ärger, der den Neussern freilich wohl erspart geblieben wäre, wenn Tim Hirt kurz zuvor nach einer Strafecke per Stecher getroffen hätte (58.). „Der Ball muss rein“, gab Gräber zu.