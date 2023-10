2. Hockey-Bundesliga Effektive Gäste aus der Domstadt zu Besuch in Neuss

Eine Rückkehr von Vitali Shevchuk auf den Platz wäre darum sicher von Vorteil. Nach seiner Blinddarm-OP hat der Ukrainer am Dienstag zum ersten Mal leicht mittrainiert. Ob er am Samstag sofort wieder aufläuft, ist noch offen. Ausgesetzt haben am Dienstag die angeschlagenen Moritz Simon und Mathis Schäfer, Kapitän Jan Mausberg, dem am Samstag in Hannover gleich zwei Bälle auf die ungeschützte Hand geprallt waren, muss am Freitagmorgen zum Röntgen. Da sein Capitano hart im Nehmen ist, geht der Coach aber davon aus, dass er gegen Köln ebenso wie Schäfer und Simon auflaufen wird. „Es sei denn, es ist was gebrochen.“