Handball in Dormagen : Jil Falkenstein und der Versuch, Löcher zu stopfen

Dormagen Die Marketingleiterin der Handballer vom TSV Bayer Dormagen bemüht sich mit neuen Ideen, coronabedingte Einnahmeausfälle zu beheben.

Seit knapp vier Jahren ist die Kölnerin für Marketing und Veranstaltungsmanagement beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen zuständig. Dass der sich in dieser Zeit zu einer festen Größe in der Zweiten Liga entwickelt hat und vor der abgelaufenen Saison erstmals ein Haushaltsvolumen von einer Million Euro anpeilen durfte, hat auch mit ihrer Arbeit zu tun. Denn Jil Falkenstein, die nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungskauffrau ein Studium Media-Management an der Rheinischen Fachhochschule mit dem Bachelor abschloss, erledigt am Höhenberg nicht bloß einen Job. Sie identifiziert sich auch mit dem Handball und den Handballern – so weit, dass sie selbst in ihrer Freizeit für den Dünnwalder TV in der Kreisliga Köln auf Torejagd geht.