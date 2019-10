Handball : Das neue TSV-Bayer-Gefühl

Dormagen Mit dem Sieg in Emsdetten hat sich Dormagen im oberen Drittel der 2. Handball-Bundesliga festgesetzt. Der Geschäftsführer spricht aber nur von einer „schönen Momentaufnahme“.

Am Montag hatte Björn Barthel Geburtstag. Das schönste Geschenk hatten die Handballer des TSV Bayer Dormagen ihrem Geschäftsführer aber schon einen Tag vorher gemacht – mit dem 30:27 beim TV Emsdetten, dem ersten Auswärtssieg der noch jungen Saison in der Zweiten Liga.

Schwierig vor allem deshalb, weil die erst mit einem Sieg (beim Tabellenletzten HSG Krefeld) ausgestatteten Emsdettener „von Anfang an versucht haben, uns den Schneid abzukaufen,“ meinte Barthel mit Blick auf die teilweise überharte Vorgehensweise der Hausherren in der Defensive, die von den Unparteiischen nur unzulänglich unterbunden wurde. Zwar verteilten Rick Hermann und Fabian Friedel jeweils sieben Zeitstrafen und je eine Rote Karte auf beiden Seiten, ließen aber auch viele Aktionen, vor allem das Von-hinten-in-den-Arm-Greifen gegen die Dormagener Rückraum-Youngster Eloy Morante Maldonado und Julian Köster ungeahndet. Auf der anderen Seite macht Barthel die Fülle von Zeitstrafen dafür verantwortlich, „dass unsere Abwehr bis auf die Schlussphase nicht so stand wie gewohnt. Doch wir hatten ja alle paar Minuten zwangsweise eine neue Formation auf der Platte.“ All dem zum Trotz feierten die Dormagener dank eines erneut eindrucksvollen Schlussspurts ihren vierten Saisonsieg, mit dem sie sich erst einmal in der Spitzengruppe festsetzen. Überbewerten will der Handball-Geschäftsführer Platz vier mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer TuSEM Essen aber nicht: „Das ist nicht mehr als eine schöne Momentaufnahme, es ist ja nicht mal ein Viertel der Saison vorbei.“