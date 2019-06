Handball : Julian Köster bereitet sich auf U19-WM vor

Dormagen Bundestrainer Erik Wudtke hat Julian Köster in den vorläufigen Kader der deutschen U19-Nationalmanschaft berufen, die vom 5. bis 19. August bei der Junioren-WM in Nordmazedonien am Start ist. Weil das Team ab Samstag zum Lehrgang in der Sportschule Hennef zusammen kommt, fehlt Köster dem TSV Bayer Dormagen im letzten Saisonspiel am Samstag (18 Uhr) gegen die Rhein Vikings.