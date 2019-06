Handball : Heider Thomas bleibt bei TSV Bayer Dormagen

Dormagen Rechtzeitig vor dem Saisonfinale am Samstag (18 Uhr) gegen seinen Ex-Klub HC Rhein Vikings hat Heider Thomas seinen vertrag beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen um ein Jahr verlängert. Es wird das letzte Jahr im „Leistungshandball vor dem vollständigen Einstieg in meine juristische Laufbahn“ sein, sagt der 30 Jahre alte Rechtsreferendar, der aus ebendiesem Grund in der Vorbereitung und den ersten Saisonspielen fehlen wird, weil er im Rahmen seines zu Ende gehenden Referendariats im kanadischen Vancouver weilt.

