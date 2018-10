2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen

Handball : TSV Bayer wirft Tore für einen guten Zweck

Dormagen Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau beteiligt sich im Spiel am heutigen Samstagabend (19 Uhr, Hansehalle) gegen den TSV Bayer Dormagen an einer groß angelegten Hilfsaktion für die an einem Gehirntumor erkrankte, elfjährige Lina.

