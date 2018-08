2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen

Handball : Für den Überlebenskampf breiter aufgestellt

Auf der Bank ist in dieser Saison nicht viel Platz beim TSV Bayer Dormagen, denn der Kader des von Ulli Kriebel (stehend) trainierten Handball-Zweitligisten umfasst 19 Spieler. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen TSV Bayer Dormagen geht zuversichtlich in die erste Saison nach dem Wiederaufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga.

Normalerweise passen Trainern Niederlagen nicht in den Kram. Ulli Kriebel bildet da keine Ausnahme. Doch das 30:32, das seine Handballer im Endspiel des Select-Cups gegen das niederländische Spitzenteam Lions Limburg hinnehmen mussten (die NGZ berichtete), fand der Cheftrainer des TSV Bayer Dormagen richtig gut.

„Sonst wären die Erwartungen zu hoch geworden,“ sagt der 40-Jährige, der gleich seine erste Spielzeit in der Verantwortung eines Dormagener Seniorenteams mit dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga krönte. Schließlich hatte der TSV seine voraufgegangenen Testspiele allesamt gewonnen, darunter auch die gegen die künftigen Liga-Konkurrenten HC Rhein Vikings (24:14) und TV Emsdetten (27:24). Kriebel will diese Ergebnisse richtig einsortiert wissen: „Wir haben früher mit dem Training angefangen als die meisten Zweitligisten, deshalb sind wir in der Vorbereitung schon weiter.“

Info So startet der TSV Bayer Dormagen in die Saison Freitag, 24. August Heimspiel gegen TuS N-Lübbecke

Sonntag, 2. September beim EHV Aue (17 Uhr)

Samstag, 8. September beim TV Hüttenberg (19.30 Uhr)

Samstag, 15. September Heimspiel gegen Wilhelmshavener HV

Samstag, 22. September beim HSC Coburg (19.30 Uhr)

Freitag, 28. September Heimspiel gegen TV Großwallstadt

Heimspiele Anwurf jeweils um 19.30 Uhr





Ein Vorteil, den der bereits Anfang Mai feststehende Aufstieg den Dormagenern bescherte und den Kriebel klugerweise nutzte. Bewusst nahm er dafür in Kauf, dass die Vorbereitung in mehrere Phasen (mit Pausen) unterteilt war und er selbst auch zwei Wochen fehlte, die er nutzte, um im Familienurlaub auf Texel Kraft zu tanken. Ein Vorteil der am 24. August Geschichte ist, wenn die erste Saison nach dem Wiederaufstieg mit dem Heimspiel gegen Erstliga-Absteiger und Meisterschafts-Topfavorit TuS N-Lübbecke startet. „Dann beginnen alle bei Null,“ sagt Kriebel.

Für einen Liga-Neuling gilt das in besonderem Maße. Dass die Bayer-Handballer von den meisten Experten als „Abstiegskandidat Nummer eins“ gehandelt werden, bringt ihren Trainer nicht um die Nachtruhe. Im Gegenteil, Kriebel genießt „die Rolle als krasser Außenseiter. Aus der heraus kannst du eigentlich nur positiv überraschen.“ Und er hofft, dass die Konkurrenz seinen wenig Zweitliga-erfahrenen Kader das ein oder andere Mal ein bisschen unterschätzt.

Das würde helfen, die Mission Ligaverbleib am 8. Juni kommenden Jahres erfolgreich abzuschließen. Das, sagt Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel, ist alleiniges Ziel und alleiniger Auftrag zugleich. Ein knüppelhartes Unterfangen. Denn die Dormagener haben sich für die Rückkehr auf die (mittel-)große Handball-Bühne den vielleicht ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt ausgesucht. Weil die „stärkste Zweite Liga der Welt“ (Kriebel) von 20 auf 18 Klubs reduziert wird, steigen gleich fünf von ihnen ab. Heißt andersherum: Um drin zu bleiben, muss der TSV Bayer fünf Konkurrenten hinter sich lassen. Die Hälfte der 20 Teams sieht Kriebel als potenzielle direkte Konkurrenten an: „Zehn Mannschaften können sich alle gegenseitig schlagen.“ Um gegen einen der anderen Klubs zu gewinnen, „muss schon alles stimmen, darfst du dir überhaupt keine Schwächeperiode leisten.“



Die erlauben sich seine Schützlinge für seinen Geschmack noch zu häufig in einer Partie: „Wir spielen zwar schon gut, aber nicht konstant genug über 60 Minuten.“ Diese „Auf und Abs“ gilt es, bis zum 24. August abzustellen. Geht es nach Björn Barthel, soll das bereits ein Wochenende früher der Fall sein. Denn der hat das Gastspiel in der ersten DHB-Pokalrunde beim Drittligisten Northeimer HC (18. August, Sparkassen-Arena Göttingen) zur „Pflichtaufgabe“ ernannt, „um positiv in die Saison zu starten“. Und um tags darauf das Erlebnis zu haben, ein Pflichtspiel gegen den THW Kiel bestreiten zu dürfen, falls der sich erwartungsgemäß gegen TuSEM Essen durchsetzt.

Für Kriebel stellt der Pokal nur einen Aufgalopp dar: „Der Fokus liegt ganz klar auf dem Meisterschaftsstart.“ Der hat es mit dem Auftakt gegen Nettelstedt und den folgenden Auswärtsspielen in Aue und beim anderen Erstliga-Absteiger in Hüttenberg in sich. Spätestens danach, wenn sich am 15. September der Wilhelmshavener HV im Bayer-Sportcenter vorstellt, sind die ersten Zähler Pflicht, sonst geht Kriebels Rechnung nicht auf: „Wir brauchen mindestens 30 Punkte, um die Klasse zu halten.“

Als Vorteil in der extrem strapaziösen Saison – 20 Spiele in 17 Wochen zwischen 24. August und 26. Dezember weitere 18 in den 17 Wochen zwischen 9. Februar und 8. Juni – könnte sich erweisen, „dass wir im Kader breiter aufgestellt sind als in der Vergangenheit,“ sagt Barthel. Der umfasst (inklusive des Langzeit-verletzten Torhüters Sven Bartmann) 19 Namen, darunter (inklusive der aus der Jugend aufgerückten Tyron Hartmann und Julian Köster) acht neue.