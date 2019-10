Handball : Zu viele Fehler – Bayer beendet seine Serie selbst

Dormagen Das Vorhaben, in dieser Saison kein Heimspiel zu verlieren, ist schon früh nur noch ein Muster ohne Wert: Vor 1327 Zuschauern musste sich Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen dem Aufstiegsaspiranten HSC Coburg mit 29:36 (Halbzeit 13:17) geschlagen geben.

„Vielleicht wollten sie es vor so vielen Fans einfach zu gut machen,“ mutmaßte Jan Gorr mit Blick auf die Hausherren, die innerhalb von zehn Minuten einen 6:2-Vorsprung (9.) verspielten und danach keine Ruhe in den eigenen Reihen und kein Mittel gegen die ungemein clever agierenden Coburger fanden.

Dem Gästetrainer war die Erleichterung über den ersten Auswärtssieg des Vorjahresdritten nach zwei Auftaktniederlagen in Aue und Hüttenberg deutlich anzumerken. Er hatte seine Spieler taktisch ganz hervorragend auf jeden Dormagener Schachzug eingestellt, „weil wir wussten, was uns hier erwartet.“ Doch abgesehen von den ersten zehn Minuten konnten die Bayer-Handballer zu keiner Phase an die beeindruckenden Vorstellungen anknüpfen, die sie bei ihren drei Heimsiegen über Aue, Eisenach und Lübbecke geboten hatten, scheiterten aber auch am bisher stärksten Gegner dieser Spielzeit.