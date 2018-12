Handball : TSV Bayer überwintert auf Abstiegsplatz

Nuno Rebelo musste 60 Minuten durchspielen, so dass dem Linkshänder am Ende die Kräfte schwanden. Sein Gegenspieler Patryk Walczak sah nach 38 Minuten die Rote Karte. Foto: Zaunbrecher Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Stark ersatzgeschwächt vergibt der Handball-Zweitligist im Gastspiel beim TuS N-Lübbecke die durchaus mögliche Überraschung.

Wie gewonnen, so zerronnen: Auch wenn der TSV Bayer Dormagen nach Ansicht von Trainer Ulli Kriebel „sein Hinrundenziel erreicht“ hat, indem er mit dem 31:23-Sieg bei Schlusslicht HC Rhein Vikings sein Punktekonto in der Zweiten Handball-Bundesliga auf 15 Zähler aufstockte, geht der Neuling trotzdem auf einem Abstiegsplatz in die bis zum 9. Februar dauernde WM-Pause.

Schuld daran ist die eigene 29:33-Niederlage (Halbzeit 10:15), die die stark ersatzgeschwächt ins Ostwestfälische gereisten Dormagener am Abend des zweiten Weihnachtstages vor 1510 Zuschauern bei Erstliga-Absteiger TuS N-Lübbecke kassierten. Schuld daran sind aber auch die überraschenden, beinahe sensationellen Punktgewinne der Konkurrenz im Tabellenkeller: So setzte sich der TV Großwallstadt im Aufsteigerduell beim so stark gestarteten TuS Ferndorf mit 35:26 (!) durch. Der Dessau-Roßlauer HV hielt Eintracht Hagen mit 32:28 in Schach. Und weil der HC Elbflorenz Tabellenführer HSC Coburg entzauberte und mit dem 27:35 die vierte Saisonniederlage beibrachte, trennt den TSV Bayer nur noch ein Zähler vom drittletzten Tabellenplatz.

Info TuS N-Lübbecke - TSV Bayer Dormagen 33:29 Lübbecke: Birlehm (Tatai bei drei 7m); Genz (5), Walczak, Bechtloff (1/1), Gierak (6/1), Strosack (3), Rakovic (2), Spohn (5), Jaanimaa (2), Schade (3), Speckmann (5), Hövels (1) Dormagen: Bartmann (ab 23. Boieck); Eberlein, Pyszora, I. Hüter (3), Köster (1), Rebelo (4), Richter (6/3), Braun (3), Jagieniak (2), Stutzke (4), Wieling (6/1) Schiedsrichter: Herrmann/Friedel Zuschauer: 1510 Zeitstrafen: 8:6 Minuten, Rote Karte für Walczak wegen groben Foulspiels, 38. Siebenmeter: 3/2:6/4 (Bechtloff scheitert an Boieck, Wieling scheitert an Birlehm, Richter scheitert an Tatai)

Eine ähnliche Überraschung wäre auch für den TSV Bayer Dormagen in der Merkur-Arena möglich gewesen. Denn obwohl die Gäste neben dem Langzeitverletzten Heider Thomas (hat überhaupt noch kein Pflichtspiel im Bayer-Dress absolviert) und den seit Anfang des Monats fehlenden Joshua Reuland und Patrick Hüter auch auf Eloy Morante Maldonado (zog sich am Freitagabend in Düsseldorf einen doppelten Bänderriss im Fuß zu) und den kurzfristig erkrankten Carl Löfström verzichten mussten und dafür die aus der Jugend aufgerückten Nick Braun, Julian Köster und Sven Eberlein einsetzten, bestimmten sie im zweiten Durchgang über weite Strecken das Spielgeschehen.



Und wäre Lars Jagieniak, der zwischen den beiden Zweitliga-Spielen am Samstagabend auch noch im Dress der HSG Krefeld auflief und dem Spitzenreiter der 3. Liga West zu einem 32:25-Sieg bei der HSG Lemgo II verhalf, nicht nach 50 Minuten freistehend an Lübbeckes Torhüter Joel Birlehm gescheitert, hätten die Dormagener einen durchaus verdienten Lohn mitnehmen können. So aber zogen die keineswegs wie ein Spitzenteam auftretenden Hausherren binnen vier Minuten von 27:26 vorentscheidend auf 30:26 (55.) weg – und das, obwohl der nach 23 Minuten eingewechselte Janis Boieck in dieser Phase einen Siebenmeter von Jens Bechtloff entschärfte und zuvor schon mit einigen Paraden glänzte. Das Duell auf der Linie entschied aber der wie im Hinspiel überragende Joel Birlehm zwischen den Nettelstedter Pfosten mit 16 Paraden gegen Boieck (8) und Sven Bartmann (3) für sich.