Handball : Große Kulisse und ein verdienter Gästesieg

Eigentlich war dieses Spiel schon nach neun Minuten entschieden. Da lag der VfL Gummersbach vor 2419 Zuschauern im 29. Mittelrhein-Derby, dem ersten in der Zweiten Handball-Bundesiga, beim TSV Bayer Dormagen mit 5:1 in Führung. Kein uneinholbarer Rückstand, gewiss – doch schon da war zu spüren, dass dem Erstliga-Absteiger an diesem Donnerstagabend kaum beizukommen war. Am Ende feierten die Gummersbacher in „diesem für uns richtungweisenden Spiel“ (Sportdirektor Christoph Schindler) einen verdienten, wenn auch um ein paar Tore zu hoch ausgefallenen 28:22-Sieg (Halbzeit 13:7), mit dem sie Tuchfühlung zur Tabellenspitze der 2. Handball-Bundesliga aufnahmen. Den Gastgebern bleibt neben der Erkenntnis, „dass wir doch ein richtiges Handballdorf sind“ (Geschäftsführer Björn Barthel mit Blick auf die beste Kulisse seit fast einem Jahrzehnt) auch die, dass es bis zu dieser Spitze noch weit ist, sie aber auf dem richtigen Weg dorthin sind. „In Dormagen hat sich gut was entwickelt,“ stellte Gästetrainer Torge Greve fest und meinte damit nicht nur die Derbystimmung auf den voll besetzten Rängen, „zu denen auch unsere tollen Fans beigetragen haben.“ Sondern auch das Geschehen auf dem Parkett, das von seinen Spielern zwar über weite Strecken beherscht wurde. „Aber dafür mussten wir eine sehr gute Leistung abrufen,“ sagte der VfL-Coach und dachte dabei vor allem an seine eine Halbzeit lang schier undurchdringliche Deckung