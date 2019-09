Handball : Dormagener zeigen ihr Auswärtsgesicht

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer scheitert bei 23:24-Niederlage bei der DJK Rimpar erneut an der schlechten Qualität seiner Abschlüsse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

69 Tore hat der TSV Bayer Dormagen in den bisherigen zwei Heimspielen dieser Saison erzielt. In der sind die Dormagener ebenfalls zwei Mal in fremden Hallen angetreten und haben es dort lediglich auf 45 Treffer gebracht.

Diese beiden Zahlen offenbaren das ganze Dilemma des Handball-Zweitligisten. Der trotzdem am Sonntagnachmittag vor 1810 Zuschauern in der Würzburger s.Oliver-Arena einen Punkt bei der DJK Rimpar hätte holen können. Denn in den letzten sechs Sekunden der Partie hatten die Gäste, die nach 38 Spielminuten bereits mit 12:17 im Hintertreffen gelegen hatten, Ballbesitz. Doch der von Trainer Dusko Bilanovic in der Auszeit angesagte finale Spielzug ging daneben – statt eines Torwurfs von Julian Köster kullerte der Ball ins Toraus.

Info DJK Rimpar - TSV Bayer Dormagen 24:23 (12:9) Rimpar: Brustmann (Wieser bei einem 7m); Schömig (3/1), Böhm, Karle, Gempp, Schmidt (4), Kaufmann, Siegler (2), Meyer, Schulz (4), Backs (2), Brielmeier (2), Herth (1), Sauer (6). Dormagen: Bartmann (ab 57. Halfmann); Reuland (5), Köster (1), Meuser, Richter (1/1), Löfström (2), I. Hüter (2), Thomas, Rebelo (1), Noll, P. Hüter, Morante Maldonado (3), Sterba (2), Grbavac (6/4). Schiedsrichter: Linker / Schmidt. Zuschauer: 1810. Zeitstrafen: 8:8 Minuten. Siebenmeter: 2/3:5/8.

Was die Hausherren mit frenetischem Jubel feierten, schließlich gelang ihnen mit dem 24:23 (Halbzeit 12:9) im ersten Heimspiel unter der Regie von Ceven Klatt der erste Heimsieg. „Am Ende sicherlich ein wenig glücklich,“ stellte der von den Rhein Vikings gekommene Trainer fest, „aber weil wir über die gesamte Spielzeit geführt haben, sicherlich nicht unverdient.“ Da ist was dran. Denn die Dormagener verpassten den durchaus möglichen Punkt nicht mit dieser letzten missglückten Aktion, sondern schon vorher durch viel zu viele missglückte Würfe. Allein 18 Mal scheiterten sie an Rimpars Torhüter Max Brustmann, der damit das Duell gegen den keineswegs schlechten Sven Bartmann (13 Paraden) klar für sich entschied.

„Brustmann hat sicherlich hervorragend gehalten, aber wir haben uns bei vielen Abschlüssen einfach nicht schlau genug angestellt,“ meinte Dusko Bilanovic. Das galt vor allem für Ante Grbavac, auf den sich die gegnerischen Deckungsreihen und ihre Schlussmänner inzwischen bestens eingestellt haben. Zwar war der Kroate mit sechs Treffern, davon vier Siebenmetern, bester Werfer auf Seiten der Gäste, doch er benötigte dafür insgesamt 14 (!) Versuche.