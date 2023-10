2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen trifft auf den „Dessau-Express“

Da kommt was auf sie zu: Schaut man auf die Ergebnisse der 3. DHB-Pokalrunde, die am Dienstag und Mittwoch ausgespielt wurde, kann einem Angst und bange werden um die Handballer des TSV Bayer Dormagen. Denn ausgerechnet die nächsten beiden Gegner des Zweitligisten sorgten dabei für mächtig Furore: Die SG BBM Bietigheim, die sich in einer Woche (14., 19.30 Uhr) im Bayer-Sportcenter vorstellt, warf mit ihrem 31:29-Sieg über die TSV Hannover-Burgdorf den Tabellensechsten der Ersten Liga aus dem Wettbewerb. Und der Dessau-Roßlauer HV, am Sonntag (17 Uhr) Dormagens Gastgeber in der Anhalt-Arena, hatte den ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen am Rande der ersten Saisonniederlage, führte nach 51 Spielminuten noch mit 27:25 und musste sich am Ende knapp mit 28:31 geschlagen geben.