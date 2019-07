Handball : TSV Bayer sagt Test ab

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen beklagt nach dem Trainingslager in Saarbrücken zu viele Ausfälle im Kader.

Dreieinhalb Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel am 24. August gegen den EHV Aue wird Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen von argen Personalproblemen geplagt. Kurz nach dem Trainingslager in der Sportschule Saarbrücken sind die aus Verletzungen und Abstellungen zur Nationalmannschaft resultierenden Lücken im Kader so groß, dass der TSV das für Mittwochabend geplante Testspiel gegen die Limburg Lions kurzfristig absagte. „Wir warten nun auf die Rückkehr unserer Nationalspieler sowie der angeschlagenen Spieler, damit wir uns in den kommendenn Wochen noch besser einspielen können,“ sagt Trainer Dusko Bilanovic, der ansonsten von einem gelungenen Aufenthalt in der Sportschule Saarbrücken spricht: „Die Spieler sind bis zum Maximum gegangen, einige auch darüber hinaus.“