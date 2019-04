Handball : TSV treibt Personalplanung voran

Dormagen Lizenz ohne Auflagen erteilt. Sven Bartmann verlängert Vertrag um ein Jahr.

Eigentlich fehlen „nur noch“ die sechs bis acht Punkte aus den restlichen acht Saisonspielen, die zum Klassenerhalt nötig sein dürften. Seine Lizenz für eine weitere Spielzeit in der Zweiten Handball-Bundesliga hat der TSV Bayer Dormagen am Donnerstag bereits erhalten – wie alle anderen Zweit- und die meisten Erstligisten ohne Auflagen. Nur Altmeister VfL Gummersbach muss bis zum 3. Mai die „Schließung einer Liquiditätslücke“ nachweisen, was der Ex-Dormagener Christoph Schindler in seiner Funktion als VfL-Geschäftsführer als „reine Formsache“ ansieht.