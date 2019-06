Handball : TSV Bayer Dormagen sichert Klassenerhalt aus eigener Kraft

Dormagen Mit einem Überraschungscoup hat der TSV Bayer Dormagen die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga beseitigt.

Am Ende jubelten alle im mit 3500 Zuschauern ausverkauften Euregium. Die Hausherren der HSG Nordhorn-Lingen, weil sie das Vorspiel zur Feier ihrer Rückkehr in die Handball-Bundesliga in der Schlussphase durchaus hätten verlieren können. Und die Gäste vom TSV Bayer Dormagen, weil sie mit dem ebenso verdienten wie sensationellen 22:22-Unentschieden (Halbzeit 11:10) beim Tabellenzweiten die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt in der Zweiten Liga beseitigten. In der der Abstiegskampf seit Samstagabend endgültig entschieden ist: Der Wilhelmshavener HV kann trotz seines 33:25-Sieges bei der DJK Rimpar keines der vor ihm platzierten Teams mehr einholen, da neben Dormagen auch der HC Elbflorenz Dresden (32:28 über VfL Lübeck-Schwartau) und der TV Emsdetten (34:31 beim TuS Ferndorf) am vorletzten Spieltag punkteten. Wilhelmshaven begleitet somit TV Großwallstadt, VfL Eintracht Hagen, Dessau-Roßlauer HV und die Rhein Vikings (verloren ihr letztes Heimspiel im Düsseldorfer Castello mit 20:33 gegen den EHV Aue) in die Dritte Liga.