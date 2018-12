Handball: Dieser Sieg war bitter nötig

Dormagen/Düsseldorf 31:23 bei desolaten Vikings beschert Handball-Zweitligist Bayer Dormagen das Minimalziel – mehr aber auch nicht.

Okay, ein Lokalduell zu gewinnen ist immer etwas Besonderes. Zumal in der Fremde, zumal in der Landeshauptstadt, wo Siege für Linksrheinische, egal in welcher Sportart, stets begehrt sind und stets lauter bejubelt werden als anderswo.