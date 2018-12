Handball: TSV Bayer demontiert ganz schwache Vikings

Abklatschen nach dem so wichtigen Sieg im Lokalduell: Die Dormagener Handballer setzen sich in Düsseldorf mit 31:23 durch. Foto: Zaunbrecher Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagener Handballer setzen sich im Lokalduell der Zweiten Bundesliga mit 31:23 beim Tabellenletzten in Düsseldorf durch.

Der TSV Bayer Dormagen hat das Lokalduell der 2. Handball-Bundesliga am gestrigen Freitagabend klar für sich entschieden. Bei den Rhein Vikings setzte sich der Aufsteiger mit 31:23 (Halbzeit 13:9) durch und beendet damit die Hinrunde mit jenen 15 Pluspunkten, die im Blick auf das Saisonziel Klassenerhalt das Minimalziel waren.

Für die Vikings dürfte dieses Ziel hingegen kaum noch zu erreichen sein. Das abgeschlagene Schlusslicht kassierte mit dem 23:31 die 15. Saisonpleite in Folge und geht mit nur drei Punkten als schlechtester Zweitligist aller Zeiten in die Hinrunden-Statistik ein.

Am zweiten Weihnachtstag (Mittwoch) startet die 2. Handball-Bundesliga in die Rückrunde. Gleichzeitig ist es der letzte Spieltag vor der bis zum 8. Februar dauernden WM-Pause

Von einem Sieg über seinen ehemaligen Klub – es wäre der erste unter seiner Regie gewesen – durfte Vikings-Trainer Jörg Bohrmann allerhöchstens 20 Minuten lang träumen. So lange hielten seine Schützlinge einigermaßen mit, wirkten aber schon in dieser Phase viel zu langsam und lethargisch, um gegen die gut aufgestellte Dormagener Deckung zum Erfolg zu kommen. Bezeichnend, dass die meiste Gefahr vom reaktivierten Vikings-Geschäftsführer Daniel Pankofer ausging, der nach zehn Minuten beim Stand von 3:6 eingewechselt wurde. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass die Dormagener nach 25 Minuten erstmals mit fünf Toren in Führung gingen (11:6 durch Eloy Morante Maldonado).