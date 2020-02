Handball : Bayers Gastgeber steht mächtig unter Druck

Gegen Hamburg zeigte sich Sven Bartmann in bestechender Form. In Eisenach dürfte es noch mehr auf den Dormagener Torhüter ankommen. Foto: Zaunbrecher. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Seit fünf Spieltagen wartet der ThSV Eisenach auf einen Sieg in der Zweiten Handball-Bundesliga. Nach der Partie am Samstag (19.30 Uhr) gegen den TSV Bayer Dormagen stehen für den Aufsteiger nur noch fünf Heimspiele auf dem Plan – entsprechend groß ist der Druck.

Sein sportlicher Lebenslauf liest sich wie ein Who is Who des Handballs: Die Nationalmannschaften der Schweiz, von Bosnien-Herzegowina, Serbien und Tunesien, das er 2004 auf Platz vier der Weltmeisterschaften führte, finden darin ebenso Platz wie die Vereinsikonen VfL Gummersbach, der unter seiner Regie drei Mal Europapokalsieger wurde, US Ivry, BM Granollers und RK Celje. Seit 2018 sitzt Sead Hasanefendic auf der Bank des ThSV Eisenach – und es ist anzunehmen, dass seine 18. auch die letzte Trainerstation des gebürtigen Kroaten ist, schließlich wird Hasanefendic im Sommer 72 Jahre alt.