Handball : Der Spitzenreiter sieht sich nicht als Favorit

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen tritt am Sonntagabend vor großer Kulisse beim Handball Sport Verein Hamburg an.

Wenn der Tabellenvierte den Tabellenersten empfängt, spricht man gemeinhin von einem Spitzenspiel. Weil sich der HSV Hamburg und der TSV Bayer Dormagen aber schon am zweiten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga gegenüberstehen, ist diese Einschätzung vielleicht etwas verfrüht – auch wenn die beiden Kontrahenten zu den positiven Überraschungen des Saisonauftakts gehörten.

Die Kulisse für die Partie am Sonntag ab 17 Uhr in der Alsterdorfer Sporthalle dürfte jedenfalls der eines Spitzenspiels würdig sein: 2600 Karten waren bis Freitagmittag bereits verkauft. Mit einem Schnitt von 3526 Besuchern pro Heimspiel waren die Hamburger bereits in der vergangenen Saison der Zuschauerkrösus der Liga. Allein die mehr als 2000 verkauften Dauerkarten würden für Platz fünf im Zuschauerranking ausreichen – zum Vergleich: Die Dormagener Heimspiele sahen in der vergangenen Spielzeit im Schnitt 1229 Fans, die Zahl der verkauften Dauerkarten beträgt etwa ein Viertel von denen des HSV.

Info Ein Weltmeister trainiert den HSV Hamburg Das Spiel HSV Hamburg - TSV Bayer Dormagen, Sonntag 17 Uhr, Alsterdorfer Sporthalle Der Gegner Der HSV war 2013 Sieger der Champions League, 2011 Deutscher Meister und zwei Mal DHB-Pokalsieger, stieg nach Insolvenz und Zwangsabstieg 2017 wieder in die 2. Liga auf Der Trainer Torsten „Toto“ Jansen (42) wurde 2007 mit Deutschland Weltmeister

Sportlich sind die beiden Vorjahresaufsteiger eher auf Augenhöhe. Dormagen beendete die erste Saison nach dem Wiederaufstieg auf Platz 13, Hamburg einen Rang davor – der Abstand zwischen beiden Teams betrug gerade mal zwei Punkte. Und auch die Duelle waren recht ausgeglichen: Das Hinspiel gewann der HSV dank eines Treffers von Leif Tissier in der Schlusssekunde mit 27:26, nachdem die Dormagener zur Pause noch mit 15:13 geführt hatten, das Rückspiel in eigener Halle entschied der TSV Bayer mit 31:28 (Halbzeit 16:13) für sich.

Trotzdem sieht Dusko Bilanovic vor dem erneuten Aufeinandertreffen die Rollen eindeutig verteilt: „Wir sind nicht der Favorit, das ist Hamburg. Was die zum Auftakt in Ferndorf abgeliefert haben, war richtig stark,“ sagt der Dormagener Trainer. Zwar verfügen die Hamburger „über eine ähnlich gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern wie wir,“ sagt Bilanovic, doch die erfahrenen Spieler „sind schon eine andere Hausnummer.“ Er denkt dabei vor allem an Blazenko Lackovic. Der Kroate „ist der mit Abstand erfolgreichste Spieler, der in der Zweiten Liga rumläuft,“ sagt er über den 38-Jährigen, der 2004 Olympiasieger wurde, acht Jahre später Bronze gewann, 2003 Weltmeister und zwei Mal Vize-Weltmeister wurde und 2017 vom THW Kiel nach Hamburg wechselte.

Der andere, den Bilanovic meint, kam in diesem Sommer vom Erstligisten FrischAuf Göppingen in die Hansestadt: Jens Schöngarth trug immerhin 18 Mal das Nationaltrikot der deutschen Auswahl. Und im Gegensatz zu Lackovic ist der Linkshänder mit gerade mal 30 Jahren im besten Handballalter. „Da kommt was auf uns zu,“ ist Bilanovic überzeugt. Nicht zu vergessen Aron Rafn Edvardsson – der isländische Nationaltorhüter feiert am Sonntag seinen 30. Geburtstag und möchte dies nicht mit einer Niederlage tun. „Es wird schwer. Aber ich möchte feiern,“ sagte er der „Bild-Zeitung“.

Dass er in Ferndorf nur sechs Bälle hielt, zeigt, wie irreführend Statistiken oft sein können. Denn viel mehr Würfe aufs Tor ließ die Hamburger Defensive kaum zu: „Unsere Abwehr war stark. Es kamen kaum Bälle aufs Tor,“ sagt Edvardsson. Und während die Hamburger 28 ihrer insgesamt 40 Angriffe erfolgreich abschlossen, waren es bei Ferndorf nicht mal die Hälfte (21 von 45).