Handball : „Wollen uns gegenseitig gratulieren“

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen reist zu Bundesliga-Aufsteiger Nordhorn.

Wenn alles schief läuft, was an den letzten beiden Spieltagen noch schieflaufen kann, dann droht dem TSV Bayer Dormagen eine Verlängerung der Saison in der Zweiten Handball-Bundesliga in Form einer Relegationsrunde um den Klassenerhalt. Die würde am 22./23. Juni in Turnierform an einem neutralen Ort ausgetragen, käme aber nur zustande, wenn Dormagen, der HC Elbflorenz und der Wilhelmshavener HV (und möglicherweise auch noch der TV Emsdetten) am Saisonende punktgleich wären. Weil den Dresdner zwei Zähler „am grünen Tisch“ aberkannt wurden, zählt in diesem Fall das Torverhältnis nicht.