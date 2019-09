Handball : Am Sonntag riecht es nach Abwehrschlacht

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen gastiert bei der DJK Rimpar. Dort hat Neu-Trainer Ceven Klatt die Defensive verstärkt.

Dusko Bilanovic muss im Moment mit einer Doppelbelastung leben. Zum Training mit den Handballern des TSV Bayer Dormagen – „am Donnerstag war es richtig hart“, erzählt der Coach aus dem Nähkästchen – kommt die Einrichtung seiner neuen Wohnung. Denn nach neun Monaten Nomadentum mit einem Zimmer auf dem Campus in Knechtsteden und stetem Pendeln nach Aurich will der 48-Jährige jetzt mit seiner Frau in Dormagen, genauer gesagt in Zons, heimisch werden.

Ceven Klatt hat diese Phase schon hinter sich. Seit dem Sommer wohnt der 36-Jährige, der als Trainer den Neusser HV in die Zweite Liga und die Rhein Vikings in deren erster Saison dort zum Klassenerhalt führte, in der Nähe von Würzburg. Doch weil seinem neuen Verein, den Wölfen der DJK Rimpar, am zweiten Spieltag ihre Spielstätte in der s.Oliver-Arena nicht zur Verfügung stand, feiert Klatt erst jetzt seine Heimpremiere auf der Bank der Wölfe. „Aufgeregt bin ich nicht. Aber ich freue mich,“ sagt er über die Partie am Sonntag um 17 Uhr, in der ausgerechnet der TSV Bayer Dormagen der Gegner sein wird. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen beiden Handball-Zweitligisten liegt noch gar nicht lange zurück. Am 24. Mai zerlegten die Dormagener die Wölfe nach allen Regeln der Handballkunst und feierten mit dem 28:16 einen im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtigen Sieg.

Info In Rimpar hat TSV Bayer noch nie gewonnen Zwei Siege In insgesamt sechs Aufeinandertreffen in der 2. Handball-Bundesliga gab es nur zwei Dormagener (Heim-)Siege: 34:29 am 12. März 2016, 28:16 am 24. Mai 2019 Vier Niederlagen In Rimpar (bzw. Würzburg) hat der TSV Bayer noch nie gewonnen. Die Ergebnisse : 16:33 (2014), 22:25 (2015), 24:31 (2018), dazu kommt die 25:32-Heimniederlage vom Saisonauftakt 2014

Augenzeuge im Bayer-Sportcenter war Ceven Klatt. „An dem Tag hat nicht viel zusammengepasst,“ erinnert sich der 36-Jährige im Gespräch mit der Würzburger Main-Post, „das war nicht die Mannschaft mit den Attributen, die sie sonst auszeichnen und die sie hoffentlich am Sonntag zeigt: Kampf, Emotion, Disziplin.“

Dusko Bilanovic hat wie üblich den kommenden Gegner eingehend studiert. Das Spiel vom 24. Mai kennt er aus eigener Anschauung, die bisherigen drei Rimparer Auftritte unter Klatts Regie von der Videoanalyse. Sein Eindruck: „Ceven hat vor allem in der Abwehr viel gearbeitet.“ Das zeigt sich mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse, denn nach einem 23:23 beim TuS N-Lübbecke, einem 20:19 (nach 14:8-Führung) bei der HSG Krefeld und einer 22:25-Niederlage beim VfL Gummersbach sind die Wölfe das Team mit den zweitwenigsten Gegentoren (67) der Liga – nur der VfL Lübeck-Schwartau (58) hat sich bislang noch defensivstärker präsentiert. „Wir sind auf einem guten Weg, haben aber auch noch viel Potenzial,“ sagt Klatt.

Zum Vergleich: Der TSV Bayer hat in seinen drei Partien 75 Gegentreffer kassiert, mit 91 eigenen Toren aber auch 26 mehr geworfen als Rimpar. Bilanovic leitet daraus seine Taktik für Sonntag ab: „Wir müssen versuchen, noch kompakter in der Abwehr zu stehen als bisher“ – wobei das bei den beiden zweistelligen Heimsiegen über Aue und Eisenach erst in der zweiten Halbzeit gelang. „Und vorne müssen wir zum Tempospiel finden“ – was gegen die „sehr körperbetonte Mannschaft“ nicht so einfach werden dürfte.

Zumal ihm einer, der das Tempo ankurbeln kann, immer noch fehlt: Eloy Morante Maldonado war zwar im Mannschaftstraining dabei, doch das funktionierte beim Mittelmann nur eingeschränkt. Wegen seiner bei der U21-WM erlittenen Ellbogenverletzung „kann er zwar passen, aber noch nicht werfen,“ sagt Bilanovic, ein Einsatz am Sonntag käme deshalb zu früh.