Handball : Vorfreude auf das Handball-Derby ist groß

Dormagen Schon 1800 Karten für das Zweitliga-Duell des TSV Bayer Dormagen gegen VfL Gummersbach verkauft.

„Ich habe mich übrigens sehr wohl in Dormagen gefühlt und könnte heute noch dort sein. wenn es damals nicht andere Gründe für den Wechsel gegeben hätte,“ sagt Schindler, der bis 2017 für den VfL Gummersbach spielte und danach Sportdirektor bei den Oberbergischen wurde, im Interview mit dem Pressedienst des TSV Bayer. Weshalb das erste Mittelrhein-Derby beider Klubs in der Zweiten Liga für ihn auch kein Spiel wie jedes andere ist: „Das ist schon eine besondere Geschichte, schließlich geht es gegen den Ex-Verein und ich kenne viele Menschen aus meiner ehemaligen Zeit in Dormagen.“

Was ihn freilich nicht an einer Kampfansage hindert: „Wir kommen natürlich nach Dormagen, um beide Punkte mitzunehmen.“ Allerdings ist das Team von Trainer Torge Greve nach dem Abstieg aus der Bundesliga noch nicht so recht in der neuen Umgebung angekommen: Vier Heimsiegen und einem Unentschieden in der Schwalbe-Arena steht erst ein doppelter Punktgewinn in vier Auswärtsspielen (32:21 beim EHV Aue) gegenüber. Björn Barthel hätte nichts dagegen, wenn diese bescheidene Auswärtsbilanz am Donnerstagabend weiterhin Bestand hätte: „Wir wollen das Sportcenter wieder zu einer Festung machen und gegen Gummersbach die Heimpunkte elf und zwölf holen. Wenn wir mit dieser Kampfbereitschaft und der überzeugenden Körpersprache wie in Ferndorf auftreten, dann kann das auch gelingen.“