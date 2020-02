Handball : Bilanovic appelliert an die Fans

Ist André Meuser wieder fit, könnten seine Tore aus der Distanz dem TSV Bayer Dormagen ein Stück weit weiterhelfen. Foto: Zaunbrecher. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen fehlen auch im Heimspiel am Freitagabend gegen den TV Emsdetten wichtige Spieler.

Dusko Bilanovic verliert auch in harten Zeiten nicht seinen Humor: „In Nettelstedt“, sagt der Trainer des seit drei Spieltagen sieglosen Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen rückblickend auf das jüngste Meisterschaftsspiel, „hatte ich fast mehr Spieler auf der Tribüne sitzen als auf der Bank.“

Die personelle Lage hat sich vor dem nächsten Auftritt seiner Schützlinge am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr, Bayer-Sportcenter) gegen den wiedererstarkten TV Emsdetten etwas entspannt, rosig ist sie aber immer noch nicht. Zwar kehren die Linkshänder André Meuser und Jakub Sterba in den Kader zurück, doch Heider Thomas (Muskelfaserriss), Pascal Noll, der nicht um eine Operation herumkommt, Eloy Morante Maldonado, der wegen anhaltender Kniebeschwerden drei Wochen krankgeschrieben ist, und Julian Köster fehlen weiterhin. „Für ihn kommt ein Einsatz am Freitag zu früh,“ sagt Bilanovic mit Blick auf die Junioren-Nationalspieler, der vom DHB-Lehrgang eine Einblutung im Zeh mitbrachte, „da besteht die Gefahr, dass er länger ausfällt.“

Info TSV Bayer hat die letzten drei Duelle gewonnen Bilanz I Neun Mal standen sich Dormagen und Emsdetten in der 2. Liga gegenüber, fünf Spiele davon hat der TVE gewonnen Bilanz II Die letzten drei Duelle gingen alle an den TSV Bayer: 37:29 und 35:31 in der vergangenen Saison, 30:27 im Hinspiel

Weil nicht so viele Spieler da sind, richtet sich der Trainer in seiner Spielansprache zunächst einmal an die Fans: „Die müssen uns jetzt helfen, die müssen für richtig Stimmung sorgen. Und dafür brauchen wir mehr Zuschauer als zuletzt gegen Rimpar.“ Wie es geht, zeigte das erste Heimspiel des Jahres gegen den HSV Hamburg, als 2122 Zuschauer dafür sorgten, dass sich die Dormagener in einen wahren Rausch spielten und die Hanseaten mit einer 23:32-Niederlage nach Hause schickten. Zwei Wochen später gegen die DJK Rimpar verloren sich nicht einmal die Hälfte im weiten Rund des Bayer-Sportcenters.

Einen Zusammenhang mit der 20:21-Niederlage möchte Bilanovic zumindest nicht ausschließen: „Da war doch gar keine Stimmung. Da fangen die Jungs nach Fehlern an, nachzudenken und machen dann noch mehr Fehler. Wenn ordentlich Stimmung in der Halle ist, spielen sie einfach weiter.“ In seinen Augen auch der Grund, warum sich seine Handballer in der Fremde meist so schwer tun.

Auch vor Wochenfrist beim TuS N-Lübbecke hatte er die zu hohe Zahl von „Fehlwürfen und falschen Entscheidungen, insbesondere in Überzahl“, als spielentscheidend angesehen für die bisher höchste Saisonniederlage (25:36). Was naturgemäß durch die personelle Ausstattung nicht besser wurde. „Du kannst ja keinen vom Feld holen, wenn er Fehler macht, wenn du keinen zum wechseln hast,“ sagt Bilanovic. Je kleiner der Kader, desto „weniger kannst du Spieler gebrauchen, die einen schlechten Tag erwischt haben. Und davon hatten wir am vergangenen Samstag eindeutig zu viele.“

Gegen den TV Emsdetten wäre das fatal. Denn die Gäste, davon ist Bilanovic überzeugt, werden „jede Menge Euphorie“ mit nach Dormagen bringen. Dafür sorgte allein schon der 31:27-Sieg über den als Tabellenzwiter angereisten ASV Hamm. Es war der erste unter Aaron Ziercke, der erst fünf Tage zuvor Daniel Kubes auf der Emsdettener Trainerbank abgelöst hatte. Mit dieser Verpflichtung, aber auch mit der von zwei neuen Spielern, habe der TVE gezeigt, „dass er um jeden Preis die Klasse halten möchte,“ sagt Bilanovic, der selbst vier Jahre (von 2004 bis 2008) ins Emsdetten spielte.

Nebenbei erhöhte der Tabellenvorletzte damit auch die Routine auf dem Parkett: Neuzugang Nummer eins, der lettische Nationalspieler Aivis Jurdzs, der den abgewanderten Niederländer Jorn Smits ersetzt und gegen Hamm zehn Treffer erzielte, ist 36 Jahre alt, Neuzugang Nummer zwei, der slowakische Nationalspieler Tomas Urban, nur sechs Jahr jünger.