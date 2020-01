Handball : RheinLand spendiert 50x2 Eintrittskarten

(L-R) waehrend des 2. Liga Handballspiels zwischen TSV Bayer Dormagen und VfL Gummersbach (22:28) im TSV Bayer Sportcenter in Dormagen, am 31. Oktober 2019. Heinz J. Zaunbrecher. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die 2. Handball-Bundesliga startet nach der EM-Pause gleich mit einem Knüller: Am Sonntag um 17 Uhr erwartet der TSV Bayer Dormagen den Tabellennachbarn und früheren Champions-League-Sieger HSV Hamburg im Bayer-Sportcenter.

Für dieses Spiel spendiert die RheinLand Versicherungsgruppe speziell für Handballfans in Neuss 50x2 Eintrittskarten. Die Tickets können am Freitag (31. Januar) zwischen 9 und 14 Uhr bei Moll & Pesch, Bezirksdirektion der RheinLand Versicherungen, Michaelstraße 72 in Neuss abgeholt werden. Jeder Abholer erhält maximal zwei Tickets (so lange der Vorrat reicht), eine Vorbestellung oder Reservierung ist ebenso nicht möglich wie eine Abholung außerhalb der oben genannten Zeiten. Die Karten werden kostenlos abgegeben. Text: -vk/Foto: Zaunbrecher