Handball : In diesem Abstiegskampf zählt jedes Tor

Carl Löfström war im Hinspiel, das der TSV Bayer mit 24:23 in der Dresdner Ballsportarena gewann, mit sieben Toren aus sieben versuchen der erfolgreichste Torschütze auf Dormagener Seite. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die Abstiegszone der 2. Handball-Bundesliga liegt so eng beisammen, dass am Ende das Torverhältnis entscheiden kann. Dormagens heutigem Gegner Elbflorenz Dresden drohen unter Umständen sogar Entscheidungsspiele.

Von Volker Koch

So einen Abstiegskampf hat es noch nie gegeben in der 2. Handball-Bundesliga. Fünf Spieltage vor dem Saisonende am 8. Juni trennen die Klubs auf den Tabellenplätzen 19 bis 14 – die auf Rang 20 liegenden Rhein Vikings stehen bereits als Absteiger fest – gerade mal vier Zähler. Weil sich nur zwei der sechs Teams retten, könnte sogar das Torverhältnis über Abstieg oder Liga-Verbleib entscheiden.

Das ist so ungewöhnlich nicht. In der Spielzeit 2016/17 waren am Ende TuSEM Essen und die SG Leutershausen punktgleich (32:44) – Essen blieb mit -21 Toren zweitklassig, Leutershausen stieg mit -51 Toren an. Im ungünstigsten Fall kann es sogar zu Entscheidungsspielen kommen. Dann nämlich, wenn der HC Elbflorenz Dresden auf einem Nicht-Abstiegsplatz punktgleich mit einem oder mehreren Teams auf einem Abstiegsplatz wäre. In diesem Fall zählt das Torverhältnis nicht, weil den Dresdnern zwei Punkte (das Heimspiel gegen den ASV Hamm wurde wegen „Unbespielbarkeit“ der Dresdner Ballsportarena abgebrochen und mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren für die Gäste gewertet) kampflos aberkannt wurden.

Info Rhein Vikings reisen zur HSG Nordhorn-Lingen Das wird ungewohnt für die Zweitliga-Handballer der Rhein Vikings: Während sie im heimischen Castello zuletzt vor 200 Zuschauern aufliefen, erwartet sie am Sonntag (17 Uhr) im Gastspiel bei der HSG Nordhorn-Lingen eine mit fast 4000 Zuschauern ausverkaufte Emsland-Arena in Lingen Das Spiel HSG Nordhorn-Lingen - HC Rhein Vikings, Sonntag 17 Uhr, Emsland-Arena Lingen Die Tabelle Nordhorn ist Tabellenzweiter, die Vikings sind abgeschlagenerund schon abgestiegener Letzter. Trotzdem sagt HSG-Trainer Heiner Bültmann: „Wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit unserem Gegner. Die Vikings spielen sehr unorthodox, sehr unbequem, über 60 Minuten mit siebtem Feldspieler, in der Abwehr 3:3 – alles Sachen, die man nicht so oft hat. Wir stellen uns darauf ein und auf eine enge Partie.“

Ein solches Szenario möchte der HC Elbflorenz natürlich vermeiden. „Das Wichtigste ist jetzt, den Klassenverbleib zu schaffen,“ sagt Rico Göde. Der frühere Bundesligaspieler und Co-Trainer löste Mitte April seinen bisherigen „Chef“ Christian Pöhler auf der Trainerbank ab. Die Bilanz des Zwei-Metermannes: Niederlage in Rimpar, Siege über Aue und bei den Rhein Vikings, Unentschieden gegen Hüttenberg. Genauso wichtig wie die gewonnenen Punkte, dank derer sich Elbflorenz bis auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz vorarbeiten konnte, ist in den Augen von Kreisläufer Henning Quade die mentale Seite: „Die Hoffnung und der Glaube an die eigene Fähigkeit sind zurück.“ Deshalb sagt der gebürtige Aachener, der lange Jahre das Trikot des Bergischen HC und der HSG Düsseldorf trug, mit Blick auf die Partie am Samstag (19.30 Uhr, TSV-Bayer-Sportcenter) beim TSV Bayer Dormagen: „Wir werden auch an dieses schwere Auswärtsspiel mit viel Teamgeist, Emotionen, Spaß und einer kämpferischen Einstellung gehen.“

Wie ernst die Dresdner die Begegnung nehmen, zeigt die Tatsache, dass sie bereits am Freitag anreisten und in Neuss übernachteten. Doch auch die Gastgeber wissen, worum es geht: „Wir müssen dieses Spiel gewinnen, da gibt es kein Wenn und Aber“, sagt Trainer Dusko Bilanovic. Er hofft, bis auf die Langzeit-Verletzten Janis Boieck und Heider Thomas den kompletten Kader ins Rennen um die so wichtigen Punkte schicken zu können. Der bei der unglücklichen 28:29-Niederlage in Hamm erkrankt fehlende Tim Wieling hat wieder mittrainiert, allerdings meldeten sich im Gegenzug Daniel Eggert (krank) und der zuletzt erstarkte Nuno Rebelo (Fußbeschwerden) ab. „Ich gehe davon aus, dass auch die Beiden am Samstag dabei sind,“ sagt Bilanovic, „wir brauchen sie – ebenso wie die Zuschauer.“ Damit von denen genügend kommen, haben sogar die Vorsitzenden der drei Dormagener Werbegemeinschaften Norbert Heinen (Top West), Stefan Maxeiner (Nieve-Ring) und Guido Schenk (City-Offensive) einen gemeinsamen Aufruf gestartet, denn „ein starkes Team braucht auch starke Fans“, sagt Stefan Maxeiner. Weil das Spiel unter dem Patronat der pronova BKK steht, bietet die Krankenkasse an zwei Infoständen die Möglichkeit, an einer Typisierungsaktion teilzunehmen und sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen.

Weiterer Anreiz für einen Besuch: Vor und nach der Partie werden Karten für das Jubiläumsspiel „70 Jahre Handball in Dormagen“ am 10. August gegen den Deutschen Rekordmeister THW Kiel zum Vorzugspreis von acht Euro verkauft. „Am schönsten wäre es natürlich, wir würden als Zweitligist in dieses Spiel gehen“, sagt Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Das sieht auch Dusko Bilanovic so: „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, bleiben wir drin,“ sagt der Trainer – dafür würden wohl drei Siege in den drei noch ausstehenden Heimspielen gegen Dresden, gegen DJK Rimpar (24. Mai) und die Rhein Vikings (8. Juni) reichen.