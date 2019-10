Handball : Gegen Coburg soll die Heimserie halten

Teambuildung im Neusser Alpenpark: Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen versuchten sich am Montagabend im Fun-Fußball. Foto: TSV Bayer. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen ist zu Hause ungeschlagen – das soll auch am Freitag gegen punktgleiche Gäste so bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

In der vergangenen Woche, nach ihrem überzeugenden Auftritt gegen Ex-Erstligist TuS N-Lübbecke und dem daraus resultierenden 31:24-Sieg, hatte Dusko Bilanovic seinen Spielern einen zusätzlichen Tag trainingsfrei gegeben – unter der Bedingung, dass sie die darauf folgende Partie beim TV Emsdetten gewinnen.

Die erfüllten die Handballer des TSV Bayer Dormagen mit dem 30:27 am Sonntagabend beim TV Emsdetten, ihrem ersten Sieg vor fremdem Publikum in dieser bislang erfolgreich verlaufenen Zweitliga-Saison. Einen weiteren freien Tag gab es aber nicht – aus einfachem Grund: Bereits am Freitag (19.30 Uhr) steht die nächste Aufgabe auf dem Programm, wenn sich im HSC Coburg der nächste ehemalige Erstligist im TSV-Bayer-Sportcenter vorstellt.

Info Gegen den HSC Coburg gab es erst zwei Siege Siege Gegen den HSC Coburg hat der TSV Bayer Dormagen erst zwei von acht Spielen gewonnen: am 1. März 2008 mit 38:28 in Coburg, am 18. Oktober 2014 mit 33:29 in Dormagen Niederlagen Fünf Spiele gingen verloren, im ersten Aufeinandertreffen am 13. Oktober 2007 gab esein 31:31-Unentschieden

„Eine kurze Woche“, sagt Bilanovic, der zwar als Trainer ein „harter Hund“ ist, seine Einheiten aber genau dosiert und den Gegebenheiten anpasst. 24 Stunden nach dem vor allem von Emsdettener Seite knüppelhart geführten Spiel schon wieder „volle Pulle“ zu trainieren, wäre eher kontraproduktiv. „Einfach frei geben aber auch,“ meint der gebürtige Serbe. Deshalb setzte er kurzerhand ein alternatives Training an: im „Alpenpark“ der Neusser Skihalle, wo sich die Handballer im Sinne einer „aktiven Regeneration“ zwei Stunden lang beim Fun-Fußball austobten. Anschließend gabs ein gemeinsames Abendessen im Skihallen-Restaurant. „Gut fürs Team-Building,“ sagt Dusko Bilanovic, der noch einen weiteren Vorteil der Aktion aufzeigt: „Zum Glück hat sich keiner verletzt.“

Denn Ausfälle kann er keine gebrauchen mit Blick auf die Partie gegen Coburg. „Tabellenvierter gegen Tabellenfünfter, das ist ja schon ein Spitzenspiel,“ sagt Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Sein Trainer rückt die Relationen ein wenig zurecht: „Dass wir in der Tabelle punktgleich vor Coburg stehen, zeigt, dass die sich noch nicht richtig gefunden haben. Denn die haben eine richtig gute Mannschaft,“ sagt Bilanovic über den Vorjahresdritten, der erst auf der Zielgeraden der vergangenen Saison den Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasste. Und auch jetzt zumindest auswärts noch nicht recht in die Gänge gekommen zu sein scheint, wie die Niederlagen in Aue (25:33) und Hüttenberg (22:23) zeigen.

Bilanovic möchte diese Serie gerne ebeno verlängern wie die eigene, nach der der TSV zu Hause noch ungeschlagen ist. „Wir haben mit Coburg noch eine Rechnung offen,“ sagt der 48-Jährige und denkt dabei an die Rückrunde der vergangenen Saison, als die Dormagener eine 13:11-Pausenführung verspielten und mit 21:27 verloren. „Diesmal haben wir eine breitere Bank, da können wir unser Tempo bis zum Ende durchziehen,“ kündigt Bilanovic an.

Dass die Gäste angesichts von zwei Auswärtsniederlagen am Freitag schon unter Druck stehen, „hat uns nicht zu interessieren,“ sagt der Bayer-Coach. Das um so mehr, als sein Team in Emsdetten gezeigt habe, dass es auch gegen unter Druck stehende Gegner bestehen könne. „Für die ging es in diesem Spiel um sehr viel, die haben richtig Gas gegeben,“ sagt er mit Blick auf eine Partie, in der es ihm schon vor dem Schlusspfiff die Sprache verschlagen hatte: „Es war so laut in der Halle, da musst du brüllen, um die Spieler zu erreichen. Ich glaube, in der letzten Auszeit haben die Jungs mir von den Lippen abgelesen, weil ich kaum noch sprechen konnte.“