Handball: Handball: Felix Handschke an der Schulter operiert

Düsseldorf Für die Gegner sind es stets undankbare Aufgaben, gegen die Rhein Vikings spielen zu müssen. Denn das längst als Absteiger feststehende Schlusslicht der 2. Handball-Bundesliga hat bei seinen Auftritten vor allem in der Fremde rein gar nichts zu verlieren.

Das weiß auch Kay Rothenpieler. „Natürlich sind wir in diesem Spiel Favorit. Doch dafür gibt es auch am Samstag noch keine Punkte. Man muss jedes Spiel ernst nehmen,“ sagt der ehemalige Nationalspieler auf der Bank des ASV Hamm-Westfalen, der am heutigen Samstag (19.15 Uhr) die Vikings in der Westpress-Arena erwartet. Er warnt davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen: „Die Ergebnisse zeigen, dass sie auch in dieser Konstellation konkurrenzfähig und ein unbequemer Gegner sind.“