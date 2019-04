Handball: Rhein Vikings gehen unter

Düsseldorf Die zweithöchste Saisonniederlage, die höchste vor heimischem, am Freitagabend nur 211 Unentwegte zählenden Publikum hat den Rhein Vikings offenbar die Sprache verschlagen: Einen Spielbericht über die 22:36-Niederlage (8:16) gegen HBW Balingen-Weilstetten gibt es nicht.

Im Gegensatz zu den voraufgegangenen Spielen, in denen die Vikings eine Zeit lang mithielten, waren sie gegen den Zweitliga-Tabellenführer von Beginn an chancenlos. Der führte nach 17 Minuten bereits mit 11:4, auch ein Verdienst von Ex-Viking Vladimir Bozic, der 45 Minuten lang zwischen den Pfosten stehen durfte und zwölf Würfe seiner früheren Teamkollegen hielt. Der für ihn eingewechselte Tomas Mrkva traf anschließend zwei Mal ins leere Tor der Hausherren, was auch Jannik Hausmann und Benjamin Meschke gelang. „Das war ein starker Auftritt,“ sagte HBW-Trainer Jens Bürkle.