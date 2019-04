Handball : Niklas Weis rettet zweiten Punktgewinn in Folge

Niklas Weis rettet zweiten Punktgewinn in Folge

Düsseldorf Handball-Zweitligist HC Rhein Vikings trotzt dem Dessau-Roßlauer HV beim 30:30-Unentschieden einen Zähler ab.

Auf den ersten Sieg in diesem Jahr warten die Rhein Vikings weiterhin. Doch das das insolvente Schlusslicht der Zweiten Handball-Bundesliga gleich zwei Punktgewinne in Folge feiern könnte, hatte ihnen kaum jemand zugetraut.

Und es sah anfänglich vor nur 200 Zuschauern im Castello, darunter 60 lautstarken Gästefans, auch nicht danach aus. Denn die akut abstiegsgefährdeten Dessauer, deren Trainer Uwe Jungandreas einen Sieg beim Tabellenletzten zur Pflichtsache erklärt hatten, führten schnell mit 4:1. Nach sechzig Minuten aber jubelten nur die Hausherren, für die Niklas Weis mit der Schlusssirene zum 30:30-Unentschieden (Halbzeit 12:15) traf. Der zweite Punktgewinn in Folge nach dem 24:24 beim TuS Ferndorf bescherte den Vikings den siebten Saisonpunkt und damit eine wichtige Marke: Denn die bislang schlechteste Bilanz eines Klubs seit Einführung der eingleisigen Zweiten Liga waren die sieben Punkte, die der GSV Eintracht Baunatal in der Spielzeit 2014/15 auf sein Konto brachte. Allerdings werden den Vikings wegen des laufenden Insolvenzverfahrens am Saisonende acht Punkte abgezogen.