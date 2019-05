Handball : Vikings nehmen Hagen mit in Liga drei

Düsseldorf Handball-Zweitligist HC Rhein Vikings feiert mit dem 30:23 in Hagen den ersten Auswärtssieg der Saison.

Mit Blick auf die kommende (Drittliga-)Saison war es vielleicht nicht das beste Ergebnis, aber das war den Rhein Vikings am Freitagabend herzlich egal: Vor offiziell 653 Zuschauern in der Hagener Krollmann-Arena feierte das insolvente Schlusslicht der Zweiten Handball-Bundesliga mit dem 30:23 (Halbzeit 17:10) über den VfL Eintracht Hagen im vorletzten Auswärtsspiel den ersten Auswärtssieg dieser Saison und den ersten doppelten Punktgewinn seit dem 35:34 vom Zweiten Weihnachtstag über den Wilhelmshavener HV.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Hagen und die Vikings in der kommenden Saison in der Dritten Liga West – aus der sie vor zwei Jahren gemeinsam aufstiegen – wiedersehen, liegt bei nahezu 100 Prozent. Die Hausherren fanden von Beginn an nichts ins Spiel gegen den mit nur acht Feldspielern angereisten Tabellenletzten. Nach zwölf Minuten und einem Zwischenstand von 2:6 aus seiner Sicht nahm VfL-Trainer Nils Pfannenschmidt seine erste Auszeit, der er nach 25 Minute beim Stande von 8:14 die nächste folgen ließ. Besser wurde es nicht mehr, im Gegenteil: nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste bis auf 21:12 und 23:14 (40.) weg. Erst als den Schützlingen von Trainer Jörg Bohrmann in der Schlussphase die Kräfte schwanden, konnte Hagen noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben.