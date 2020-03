Handball : 2. Handball-Bundesliga: Noch keine Absagen wegen Corona

Rhein-Kreis Die Aussagen von Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn, wegen des Coronavirus in den kommenden Tagen auf Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern zu verzichten, sorgen in der Sportszene für Verunsicherung.

Terminverlegungen oder Geisterspiele ohne Publikum wären mögliche Folgen.

Björn Barthel, Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen, befindet sich deshalb in „ständigem Austausch mit den zuständigen Behörden.“ Denn nur sie können im Fall der Fälle eine Veranstaltung absagen – es sei denn, ein Sportverband oder eine Liga tut dies für ihren gesamten Zuständigkeitsbereich. Davon ist bei der Handball-Bundesliga (HBL) zur Zeit allerdings keine Rede. „Oberste Priorität hat die Gesundheit der Bevölkerung, deswegen ist es selbstverständlich auch Ziel der Handball-Bundesliga, im Sinne der Fans und ihrer Klubs weiterhin bestmöglich und angemessen aufzuklären und präventiv tätig zu sein,“ heißt es in einer am Sonntagabend veröffentlichten Presseerklärung der HBL. Für sie steht allerdings „außer Frage, dass die laufende Spielzeit zu Ende gespielt werden muss. Nur so können Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer an den internationalen Wettbewerben ermittelt werden.“

Zehn Spieltage sind es noch in der Zweiten Handball-Bundesliga. Mit zwei Heimspielen innerhalb einer Woche – am Samstag (19.30 Uhr) gegen die HSG Krefeld, am 20. März (Freitag, 19.30 Uhr) gegen den TuS Ferndorf – wäre der TSV Bayer Dormagen besonders betroffen, käme es innerhalb der nächsten Tage zum Verbot öffentlicher Veranstaltungen. „Wir müssen das Thema ernst nehmen und angemessen darauf reagieren,“ sagt Barthel, der auch Mitglied im Präsidium der Handball-Bundesliga ist. Der TSV wie auch die anderen Bundesliga-Klubs würden Spiele allerdings „nur auf behördliche Anweisung“ absagen. Diese Fälle gelten als „höhere Gewalt“, bei Absagen auf eigene Verantwortung könnten Veranstalter Regressforderungen ausgesetzt sein.

Barthel und seine Präsidiumskollegen bei der HBL denken auch über verstärkte Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Umfeld von Handballspielen nach. So hatte der TSV Bayer Dormagen bereits beim letzten Heimspiel gegen den TV Emsdetten seine Spieler angewiesen, nach dem Schlusspfiff auf den obligatorischen Gang auf die Tribüne nebst Abklatschen und Händeschütteln mit den Fans zu verzichten und dies auch durch den Hallensprecher mitgeteilt.