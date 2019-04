Handball : Mini-Serie der Rhein Vikings reißt bei der DJK Rimpar

Düsseldorf Mit den beiden Unentschieden in Ferndorf und gegen den Dessau-Roßlauer HV waren die Rhein Vikings erstmals in dieser Saison in zwei Spielen hintereinander ohne Niederlage geblieben. Diese Mini-Serie ist mit der 23:26-Niederlage (Halbzeit 11:11) bei den Wölfen der DJK Rimpar erst einmal gerissen.

Doch der Tabellenletzte der Zweiten Handball-Bundesliga leistete dabei lange Widerstand. Im ersten Durchgang glichen die Gäste vor 1490 Zuschauern nicht nur einen frühen 0:3-Rückstand aus, sondern übernahmen ihrerseits das Kommando und gingen durch Paul Skorupa und Daniel Zwarg sogar mit 7:5 in Führung (18.), wobei Trainer Jörg Bohrmann über weite Strecken der Partie auf die taktische Variante des siebten Feldspielers setzte. Dagegen fiel den Rimparern, die in der kommenden Saison von Ceven Klatt trainiert werden, zunächst nicht allzu viel ein. Erst nach dem ausgeglichenen Pausenstand (11:11) zogen sie innerhalb von zweieinhalb Minuten vorentscheidend auf 14:11 (34.) weg.

Geschlagen gaben sich die Rhein Vikings allerdings noch nicht: Durch Niklas Weis kämpften sie sich wieder bis auf 17:18 (46.) heran. Als Max Bauer, Fin Back und Benjamin Herth die Hausherren mit drei Toren innerhalb von 150 Sekunden mit 21:17 (48.) in Führung brachten, war die Entscheidung gefallen. Beste Werfer waren Christian Hoße (10/2), Daniel Zwarg (5), Niklas Weis und Bennet Johnen (je 3).