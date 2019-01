Handball : „Sportstadt“ dreht Rhein Vikings den Geldhahn zu

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich Torhüter Vladimir Bozic schon von den Rhein Vikings verabschiedet haben. Foto: Horstmüller

Neuss/Düsseldorf Trotzdem soll unter dem Namen Rhein Vikings weiter Profi-Handball gespielt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Erst waren es nur Gerüchte, jetzt scheint amtlich zu sein, dass die „Sportstadt Düsseldorf“ das Handballprojekt der Rhein Vikings nicht weiter finanziell unterstützt. Als Reaktion auf die Berichterstattung in mehreren Medien stellte der Tabellenletzte der 2. Handball-Bundesliga am Samstag eine „offizielle Mitteilung zu den aktuellen Presseberichten“ auf seine Facebook-Seite.

In dieser nicht namentlich gekennzeichneten Mitteilung heißt es: „Große Enttäuschung und Unverständnis herrscht bei den Rhein Vikings. Nachdem die Stadt Düsseldorf die Neusser Handballer erst vor eineinhalb Jahren über den Rhein gelockt hatte, um gemeinsam einen Handball-Profiverein in der Metropolregion aufzubauen, zieht man sich nun nach der selbst mitgestalteten Umentwicklung im Sommer und der sportlich-negativen Entwicklung aus den Verpflichtungen zurück. Ganz wichtig hierbei: Der Handballbereich unterhalb der Profimannschaft inklusive der Jugendmannschaften, der von beiden Stammvereinen Neusser HV und Art Düsseldorf in der HSG Neuss Düsseldorf vereinigt ist, ist von den finanziellen Schwierigkeiten, die der Ausstieg mit sich bringt, nicht betroffen. Die Marke Rhein Vikings wird ebenso wie der Profihandballer auch über die jetzige Saison hinaus weitergeführt. Entsprechend anderslautende Pressemitteilungen sind für alle Beteiligten unverständlich. Weitere Informationen hierzu folgen in der nächsten Woche.“

Info Vikings haben zehn Punkte Rückstand Auch sportlich ist die Lage düster für den HC Rhein Vikings. Trotz des 35:34-Sieges im ersten Spiel der Rückrunde gegen den Wilhelmshavener HV beträgt der Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz zehn Punkte



Handball : Rhein Vikings feiern ersten Saisonsieg

zurück

weiter

Offenbar als Reaktion auf die finanziellen Probleme wird sich der Zweitligist in der bis Mitte Februar dauernden WM-Pause wohl von einigen Spielern trennen. Torhüter Vladimir Bozic wird dabei mit Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten in Verbindung gebracht, der zum Saisonende den tschechischen Nationaltorhüter Tomas Mrkva an den Bergischen HC verliert. Bozic der zur Saison 2016/17 zum Neusser HV kam, soll sich Medienberichten zufolge bereits von seinen Mitspielern verabschiedet haben.