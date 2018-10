2. Handball Bundesliga HC Rhein Vikings

Düsseldorf

Dabei waren die ohne die verletzten Christian Hoße (kam nur zu drei Siebenmetern aufs Feld), Miladin Kozlina und Ivan Milas angetretenen Gäste gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen, scheiterten aber schon in der Anfangsphase an Balingens Schlussmann Tomas Mrkva, der am Ende mit 14 gehaltenen Bällen das Torhüterduell knapp gegen Vladimir Bozic (13) für sich entschied. „Weil wir selbst eine gute Torhüterleistung hatten, können wir froh sein, dass wir nur mit 26:33 verloren haben,“ sagte Bohrmann, der die Personalsituation nicht als Entschuldigung gelten lassen wollte: „Die drei verletzten Spieler sind drei Säulen unseres Spiels, die sicher gefehlt haben. Das soll aber keine Ausrede sein, weil die anderen auch alle einen guten Handball spielen können – heute leider nicht.“