Handball : Erstes Testspiel endet mit herber Pleite

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen unterliegt Liga-Konkurrent TuSEM Essen mit 22:41.

Das erste des TSV Bayer Dormagen in der Vorbereitung auf die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg in die Zweite Liga endete mit einer herben Pleite: Gegen Liga-Konkurrent TuSEM Essen verloren die Dormagener mit 22:41 (Halbzeit 10:21). Weshalb am Höhenberg jetzt aber nicht gleich die Alarmglocken schrillen. „Das Endergebnis war zwar etwas hoch, allerdings hatten wir auch nur wenige Trainingseinheiten mit Ball und es fehlten uns viele Spieler“, versuchte sich Trainer Dusbo Bilanovic an einer Einordnung.