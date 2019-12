Handball : Bayer richtet sich auf eine Abwehrschlacht ein

Nur drei Handball-Zweitligisten haben in dieser Spielzeit weniger Gegentore kassiert als Dormagens Gegner VfL Lübeck-Schwartau.

„So einen rabenschwarzen Tag schüttelt man nicht so leicht ab,“ sagt Przybecki mit Blick auf die achte Saisonniederlage. Um die Köpfe trotzdem frei zu bekommen, „haben wir uns gemeinsam vor allem das gute Spiel gegen Coburg vor Augen geführt. Das wollen wir gegen Dormagen wieder zeigen,“ sagt Przybecki, der auf der Bank von Mathias Deppisch unterstützt wird – der 40-Jährige trug elf Jahre lang als Rechtsaußen des TV Korschenbroich, bevor der gebürtige Eutiner 2016 in seine norddeutsche Heimat zurückkehrte. Przybecki weiß auch, wie er den Dormagenern – „sie spielen als Mannschaft wirklich eine gute Saison und haben einige Ergebnisse erzielt, die nicht jeder erwartet hat“ – beikommen kann: „Wir müssen ihre Abläufe möglichst früh unterbinden. Und das ist mit unserer starken Abwehr auf jeden Fall drin.“ Da ist was dran. Denn die Dormagener stellen mit 461 Treffern zwar den dritt-torhungrigsten Angriff der Liga – nur TuSEM Essen (477) und der HSC Coburg (468) haben mehr erzielt – tun sich gegen Abwehrbollwerke aber immer schwer.

Schließlich würde ein Sieg in Lübeck eine Hinrunde krönen, von deren Verlauf sie in Dormagen höchstens geträumt haben: „Dass wir aus der Hinserie mit einem positiven Punktekonto rauskommen, hat doch keiner erwartet,“ sagt Bilanovic. Trotzdem sind es in dieser engen Liga weiterhin nur sieben Zähler bis zum ersten Abstiegsplatz. „Wir wollen in diesem Jahr auf jeden Fall noch Punkte holen,“ sagt der Trainer – wenn nicht am Freitag in Lübeck, dann eine Woche später zum Rückrundenauftakt beim EHV Aue.