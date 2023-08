2. Handball-Bundesliga Ausgewogenheit verspricht jede Menge Drama

Die Ausgangslage scheint klar, eindeutiger jedenfalls als in den Jahren zuvor: Alles andere als ein direkter Wiederaufstieg von GWD Minden und ASV Hamm-Westfalen wäre am Ende der bis zum 1. Juni 2024 laufenden Spielzeit der Zweiten Handball-Bundesliga eine Überraschung. Keine Überraschung wäre es hingegen, wenn die beiden Absteiger erst am letzten Spieltag feststehen würden, denn hinter den beiden Top-Favoriten scheint das 18er-Feld ausgeglichener denn je. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Saison:



Was ist neu in der Spielzeit 2023/24? Eine ganze Menge, und daran ist der Fernsehvertrag schuld, den die Handball-Bundesliga (HBL) mit dem neuen Spartensender Dyn abgeschlossen hat. Ob das Unterhaus von den vollmundigen Versprechungen profitieren kann, die Dyn-Chef Christian Seiffert, der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), und HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann in Richtung einer goldenen Zukunft des Handballs abgegeben haben, ist eine spannende Frage.