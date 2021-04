Handball : Aus dem Tal der Tränen an den Rhein

In Aue war André Meuser (r.) mit neun Treffern der beste Dormagener. Ob der 23-Jährige auch im Rückspiel dabei sein kann, ist noch offen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Auf und abseits des Handballfeldes setzt es Nackenschläge für den EHV Aue, der am Freitag in Dormagen zu Gast ist. Doch auch TSV-Trainer Dusko Bilanovic ist nicht sorgenfrei.

Im unter anderem in der Montanregion Erzgebirge erscheinenden Anzeigenblatt „WochenENDspiegel“ blickt Rüdiger Jurke, Manager des Handball-Zweitligisten EHV Aue, auf „ein grausames Jahr“ zurück: „Im Dezember haben wir fast unseren Trainer wegen seiner Corona-Erkrankung verloren, dann fielen Spiele aus, Sponsoren konnten nicht mehr zahlen, Zuschauer konnten nicht in der Halle sein, unser Ticketanbieter hat uns betrogen.“ Doch damit nicht genug: Drei Wochen nach dem Einbruch in die Geschäftsstelle, bei dem die Täter einen mittleren vierstelligen Betrag entwendeten, setzte es am Mittwoch den nächsten Nackenschlag: Unbekannte fackelten das Auto von Mittelmann Hiromi Tsuyama und einen vom Verein genutzten Kleinbus ab. „Das ist der Tiefpunkt“, resümierte Jurke fassunglos: „Da steht unser Japaner vor mir, weint und sagt, er habe Angst. Wie verrückt ist die Welt geworden?“

Zwar betont der EHV Aue, dass er die Brandanschläge nicht als politische oder eine Tat mit fremdenfeindlichem Hintergrund ansehe, doch wie Trainer Runar Sigtryggsson, der Anfang Dezember für seinen erkrankten Kollegen Stephan Swat eingesprungen war, seine angeschlagenen Jungs bis Freitag fit für die schwere Partie beim TSV Bayer Dormagen bekommen soll, ist ein Rätsel. Zumal sich Aue seit dem 29:28-Sieg im Hinspiel am 4. März auch sportlich auf Talfahrt befindet. Damals lief noch alles prächtig, war der EHV mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Serie ins Duell mit dem TSV gegangen, danach gab es in sechs Anläufen nur noch einen Punkt (24:24 in Eisenach). Darüber hinaus fehlen neben den Langzeitverletzten Franz Schauer (Sehnenabriss im Finger) und Julius Schröder (Schulter) nun auch noch Kevin Roch (Meniskus), Pascal Ebert (Fuß) und Abwehrchef Kevin Lux, der beim 25:33 am Sonntag daheim gegen den TuS N-Lübbecke nach drei Zeitstrafen zunächst die Rote und dann die Blaue Karte sah, was ihm eine Spielsperre einbrachte.

Info Dormagen tritt wieder mit Personalsorgen an Martin Juzbasic Der Torhüter ist nach der zweiten Operation am abgerissenen Fingerglied der linken Hand ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Martin hat keine Angst mehr, ist total mutig. Er macht alles, was wir ohne Ball machen, schon wieder mit“, sagt Trainer Dusko Bilanovic, der den Kroaten Anfang bis Mitte Mai zurückerwartet. Joshua Reuland Der Linksaußen wurde am Montag am Knie operiert. Der Riss des vorderen Kreuzbands macht eine Pause bis Ende des Jahres nötig. Alexander Senden Der Rückraumspieler kämpft weiterhin mit dem Infekt in seinem Körper (keine Corona-Erkrankung!) und fällt noch auf unbestimmte Zeit aus. André Meuser Der 2,07 Meter große Linkshänder hatte sich im Spiel gegen Hüttenberg das Innenband im linken Knie gezerrt und musste deshalb ein paar Tage pausieren. Ob der im Hinspiel neun Mal erfolgreiche Rückraumakteur gegen Aue auflaufen kann, ist noch offen. Ton Juric Der Nationalspieler aus Österreich ist mit akuten Rückenproblemen weiter krankgeschrieben. Seinen Posten als zweiter Mann hinter Kapitän Patrick Hüter am Kreis übernimmt wieder der erst 18 Jahre alte Aron Seesing. Lucas Rehfus Auch der Youngster ist angeschlagen und wird darüber hinaus in der A-Jugend (Bundesliga) gebraucht. Deren Saison soll demnächst fortgesetzt werden. Fynn Johannmeyer Der bald 20-Jährige (Geburtstag am 1. Mai) fehlte beim Sieg in Konstanz, arbeitet aber an der Rückkehr aufs Feld.

Weil in Linksaußen Kevin Roch eine weitere Stammkraft im stabilen Innenblock ausfällt, erwartet Dormagens Trainer Dusko Bilanovic eine wesentliche offensivere Deckung als im Hinspiel. In dem hatten seine Schützlinge vor der Pause schon mit 11:6 vorne gelegen, ehe ihnen in der zweiten Hälfte die Puste ausging. Für Bilanovic nur zwei Tage nach dem überzeugenden 28:20-Erfolg beim Dessau-Roßlauer HV freilich auch kein Wunder. „Zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden – das ist schon ein bisschen viel.“

Das zu Herzen gehenden Schicksal des Kontrahenten aus Lößnitz, bei dem gegen Nettelstedt. erstmals wieder Trainer Stephan Swat als Zuschauer auf der Tribüne der Erzgebirgshalle saß, lässt die Dormagener natürlich nicht kalt, sehen sie in den Gästen doch einen Bruder im Geiste. Beide Vereine bilden nämlich den Nachwuchs für den Wettkampf in Deutschlands zweithöchster Spielklasse seit Jahren selber aus. Während Bilanovic in seinem Kader „neun Spieler aus der eigenen Jugend“ beschäftigt, hat Aue die Talente Jannik Dutschke und Elias Bombelka gerade erst mit Dreijahresverträgen ausgestattet. Ihr Teamkollege Pascal Bochmann nimmt am Online-Lehrgang der U19-Nationalmannschaft teil. „Das zeigt die gute Nachwuchsarbeit der SG Nickelhütte“, stellt Jurke stolz fest: „Immerhin spielen zehn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader der Ersten Mannschaft. Das gibt es nicht so oft in der 2. Liga.“