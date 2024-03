2. Basketball-Bundesliga Jetzt geht‘s für die TG Neuss Tigers in die Schlüsselspiele

Na klar, die erst in der Verlängerung besiegelte 75:77-Niederlage bei den Metropol Ladies Herne/Recklinghausen ist auch eine knappe Woche danach noch in den Köpfen der Tigers. Ganz besonders das mit 18:33 verlorene erste Viertel. Für Trainer Björn Weber die Wurzel allen Übels: „Wenn wir da nur 23 Punkte zulassen, gewinnen wir das Spiel locker.“ Doch anstatt der verpassten Chance, die Lage im unfassbar engen Kampf um den Klassenverbleib zu verbessern, nachzutrauen, hat der Sportlehrer an der Hermann-Gmeiner-Grundschule in Monheim flugs die kommenden Aufgaben ins Visier genommen. Für ihn steht fest: Die beiden nächsten Spiele am Samstag (17.30 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Halle an der Bergheimer Straße gegen den punktgleichen Neuling Talents BonnRhöndorf und am 10. März bei der Eintracht aus Braunschweig, die mit nur zwei Zählern weniger auf dem Konto aktuell in der Abstiegsrunde steht, „sind für uns absolute Schlüsselspiele. Wenn wir die gewinnen, wäre das ein Riesenschritt Richtung Play-offs.“