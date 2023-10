2. Basketball-Bundesliga TG Neuss Tigers sind schon wieder auf Talfahrt

Warum der Fahrstuhl – abgesehen vom kurzen Gipfelsturm gegen die Metropol Ladies Herne/Recklinghausen (79:48) – abermals nur nach unten geht, ist in der Tat nur schwer zu erklären. Denn mit dieser personellen Ausstattung sollten die Tigers – auch ohne Inga Krings (Bänderriss im Sprundgelenk), Kim Franze (eingeklemmter Nerv) und Anke Ollig – in der Lage sein, besser und vor allem erfolgreicher Basketball zu spielen. Auch gegen Bielefeld war zu erkennen, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Nach ordentlichem ersten Viertel (13:5/8.) schienen die Gastgeberinnen gegen in der Offensive zahnlose Lady Dolphins (1/15 Dreier in der ersten Hälfte) auf einem guten Weg, lagen in der 14. Minute nach den Punkten von Gabby Crawford zum 26:16 mit zehn Punkten vorne. Doch mit einer Serie von 10:0 Zählern in Serie glichen die nun in der Zone verteidigenden Gäste nur vier Minuten später aus (26:26). Im zweiten Abschnitt rannten die Tigers nur noch hinterher. Zwar hatten sie die als Matchwinner ausgemachten Spielerinnen des Neulings ganz gut im Griff – Melina Knopp mit sechs, Larissa Ellermann mit fünf Punkten (aber 15 Rebounds) –, doch dafür trafen andere, allen voran Marnie Falkowski (13), Esther Borchers (12) und Kristin Willms (10).